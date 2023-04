Tesla začala prodávat vlastní pivo! Je pekelně drahé a má českou stopu

Milovníci piva, zbystřete. Tesla totiž rozšiřuje svůj sortiment upomínkových předmětů o další velmi zajímavý kousek, která právě pivaře potěší. Je jim totiž set tří lahví speciálního piva Tesla GigaBier, který má být dle slov firmy jednak připomínkou Cybertrucku a jednak úctou k 500leté tradici německého pivovarnictví. A co víc, tento pivní speciál má českou stopu.

„Tesla GigaBier je navržen tak, aby připomínal vůz Cybertruck a zároveň ctil 500letou tradici německého pivovarnictví Reinheitsgebot. Vychutnejte si tuto limitovanou edici plzeňského piva vařeného v Berlíně z naší exkluzivní odrůdy Cyberchmele s tóny citrusů, bergamotu a sladkého ovoce. Každá láhev je opatřena padnoucím lesklým černým pouzdrem s vodoznakem Giga, který svítí ve tmě. Prost!“, stojí v popisku produktu na webu. Ačkoliv se o pivu jako takovém už více na webu Tesly nedozvídáme, vzhledem k tomu, že se jedná o pivo plzeňského typu, mělo by se jednat o světlé spodně kvašení pivo. Jelikož jsou však nyní tři typy plzeňského piva, které se od sebe liší zejména chutí od sladké po hořkou, je otázkou, jakým směrem se Tesla vydala. Pokud německým stylem, bude její pivo hořké až velmi hořké. Pokud českým, bude pivo středně hořké a pokud evropským, což by dávalo asi největší smysl, jednalo by se o pivo sladší.

Fotogalerie tesla pivo 2 tesla pivo 1 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je koupě této pivní edice zejména pro nás jakožto Čechy coby milovníky piva velmi lákavá, je tu jeden podstatný háček. Za set tří lahví, kdy má každá obsah 330 ml, si totiž Tesla účtuje 2111 Kč, tedy v přepočtu 703 Kč za jedno malé pivo. Na večerní popíjení u televize tedy rozhodně tento kousek není, jako stylový dárek však poslouží znamenitě. Objednat lze přímo na stránkách Tesly. A o apríl se, přátelé, skutečně nejedná.

Tesla GigaBier můžete zakoupit zde