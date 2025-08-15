Zavřít reklamu

Apple vzkazuje Muskovi: App Store je spravedlivý, žádnou aplikaci v něm neupřednostňujeme

Ostatní články
Martin Hradecký
0

Apple se ohradil proti tvrzením Elona Muska, že App Store zvýhodňuje aplikaci ChatGPT před konkurencí. V reakci pro newsletter Power On Apple uvedl, že App Store je spravedlivý a bez zaujatosti.

Apple: Algoritmy i kurátoři pracují objektivně

Podle Applu jsou aplikace v App Store doporučovány pomocí žebříčků, algoritmických doporučeníkurátorských seznamů, které vytvářejí experti na základě objektivních kritérií. Cílem je nabídnout uživatelům bezpečné objevování a vývojářům férové příležitosti k zviditelnění v rychle se měnících kategoriích.

Musk přitom včera hrozil žalobou a tvrdil, že Apple porušuje antimonopolní pravidla tím, že umožňuje dosáhnout prvního místa pouze OpenAI. Podle něj je to „jednoznačné porušení antitrustových zákonů“ a jeho společnost xAI podnikne okamžité právní kroky.

Realita čísel a kontroverze kolem Groku

Musk však neuvedl žádné důkazy. Navíc přehlédl, že aplikace DeepSeek se letos na jaře dostala na první místo v žebříčku App Store. Aktuálně je ChatGPT první v žebříčku bezplatných aplikací, Grok pátý a aplikace X se nachází na 32. místě.

Elon Musk Elon Musk - 5
Elon Musk Kam směřuje AI?
Kam směřuje AI?
Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho Annual Allen And Co. Investors Meeting Draws CEO's And Business Leaders To Sun Valley, Idaho
Sam Altman (Zdroj: ArsTechnica)
App Store Awards 2024 apps App Store Awards 2024 apps
OpenAI 2 OpenAI-2
ChatGPT na iPhonu fb ChatGPT na iPhonu fb
Vstoupit do galerie

Podle Muska Apple odmítá zařadit aplikace X nebo Grok do sekce Must Have, kde je ChatGPT. Grok přitom nedávno obdržel aktualizaci s kontroverzním obsahem, včetně deepfake videí celebrit, a často se dostává na titulky médií kvůli svérázným odpovědím řízeným samotným Muskem.

Altman vrací úder

Šéf OpenAI Sam Altman na Muskova obvinění reagoval připomenutím, že právě Musk manipuloval algoritmy platformy X ve svůj prospěch. Celá kauza tak působí spíše jako osobní spor dvou technologických gigantů než otázka férovosti App Store.

Apple už přitom čelí antimonopolní žalobě od amerického ministerstva spravedlnosti a stále se odvolává proti rozsudku v případu s Epic Games, který firmě nařídil zásadní změny v App Store.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.