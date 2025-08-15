Apple vzkazuje Muskovi: App Store je spravedlivý, žádnou aplikaci v něm neupřednostňujeme

Apple se ohradil proti tvrzením Elona Muska, že App Store zvýhodňuje aplikaci ChatGPT před konkurencí. V reakci pro newsletter Power On Apple uvedl, že App Store je spravedlivý a bez zaujatosti.
Apple: Algoritmy i kurátoři pracují objektivně
Podle Applu jsou aplikace v App Store doporučovány pomocí žebříčků, algoritmických doporučení i kurátorských seznamů, které vytvářejí experti na základě objektivních kritérií. Cílem je nabídnout uživatelům bezpečné objevování a vývojářům férové příležitosti k zviditelnění v rychle se měnících kategoriích.
Musk přitom včera hrozil žalobou a tvrdil, že Apple porušuje antimonopolní pravidla tím, že umožňuje dosáhnout prvního místa pouze OpenAI. Podle něj je to „jednoznačné porušení antitrustových zákonů“ a jeho společnost xAI podnikne okamžité právní kroky.
Realita čísel a kontroverze kolem Groku
Musk však neuvedl žádné důkazy. Navíc přehlédl, že aplikace DeepSeek se letos na jaře dostala na první místo v žebříčku App Store. Aktuálně je ChatGPT první v žebříčku bezplatných aplikací, Grok pátý a aplikace X se nachází na 32. místě.
Podle Muska Apple odmítá zařadit aplikace X nebo Grok do sekce Must Have, kde je ChatGPT. Grok přitom nedávno obdržel aktualizaci s kontroverzním obsahem, včetně deepfake videí celebrit, a často se dostává na titulky médií kvůli svérázným odpovědím řízeným samotným Muskem.
Altman vrací úder
Šéf OpenAI Sam Altman na Muskova obvinění reagoval připomenutím, že právě Musk manipuloval algoritmy platformy X ve svůj prospěch. Celá kauza tak působí spíše jako osobní spor dvou technologických gigantů než otázka férovosti App Store.
Apple už přitom čelí antimonopolní žalobě od amerického ministerstva spravedlnosti a stále se odvolává proti rozsudku v případu s Epic Games, který firmě nařídil zásadní změny v App Store.