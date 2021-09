V Apple App Store se každý den objeví téměř 1000 nových aplikací

Apple App Store je celosvětově nejvyhledávanějším obchodem s aplikacemi. V důsledku toho se počet aplikací, které se snaží dostat do tohoto světa každoročně zvyšuje. Společnost Burga, která se jinak zabývá prodejem příslušenství právě pro mobilní telefony od Applu, vypracovala zajímavou analýzu, ve které ukazuje počet aplikací, které se v App Store nově objevují. Průměrný počet nových aplikací, které se denně dostanou do App Store je 988, což znamená, že Apple každou hodinu schválí 41 aplikací. Týdně je to pak 6 916 aplikací a měsíčně 29 640. Ročně tak v App Store najdeme 355 680 nových aplikací.

Co se týká celkového počtu aplikací v App Store, nejpopulárnější kategorií ze všech jsou hry, kterých je v App Store téměř čtvrt milionu, přesně 247 589. Následují aplikace pro produktivitu s počtem 183 658 aplikací, třetí místo pak patří vzdělávacím aplikacím, kterých je 178 070. Apple sice aplikace pravidlaně odstraňuje a to především z důvodu nekompatibility s novějšími verzemi iOS nebo rozlišením iPhonů, ovšem i tak jsou jich v App Store miliony. V loňském roce to bylo konkrétně 4,3 milionu aplikací určených pro iOS zařízení a nově také pro MacOS s procesory M1.

To co se na první pohled zdá jako úžasný úspěch však z druhého pohledu znamená až neuvěřitelnou konkurenci pro vývojáře. Zde si ještě člověk může říct, že konkurence je přece jen všude, ovšem problém to je tkaé pro samotné uživatele. Není v lidských silách procházet miliony aplikací a i když by zde mohla být nějaká, která by se vám hodila, pokud neměl autor aplikace extrémní štěstí nebo neměl velký balík peněz na marketing, nemáte v podstatě šanci se o tom, že daná aplikace existuje dozvědět. Apple se s tím snaží bojovat pomocí aplikací týdne, různých doporučení a tak dále, ovšem v situaci, kdy více aplikací schválí za hodinu, než kolik jich dokáže doporučit za týden, je jasné, že je tato snaha celkem marná.