Nový Mac Pro se blíží! Díky čipu M4 Ultra nadchne neuvěřitelným výkonem

Apple údajně chystá nový Mac Pro s dosud nevídaným čipem M4 Ultra, který by měl přinést oproti současným modelům výrazný nárůst výkonu. Podle informací serveru Macworld Apple interně testuje vysoce výkonnou konfiguraci stolního počítače s čipem nesoucím kódové označení „Hidra“ a interní identifikátor t8152, který odpovídá schématu označení pro M4 Ultra. Zpráva zároveň vysvětluje, proč se nový Mac Pro zatím neobjevil. Zatímco Mac Studio se letos v březnu dočkal své nové verze, Mac Pro stále čeká. Důvodem má být právě vývoj čipu M4 Ultra, jenž je podle dostupných informací stále ve fázi interního testování.
Situace je o to zajímavější, že Apple u letošního Mac Studia nabídl kombinaci čipů M3 Ultra a M4 Max, přičemž M4 Ultra v nabídce zcela chyběl. To vedlo ke spekulacím, zda Apple vůbec plánuje u generace M4 „Ultra“ verzi. Nyní to vypadá, že ano. Jen se zpožděním. M4 Ultra by měl poskytnout Macu Pro jasnou výhodu oproti Mac Studiu, kde je aktuálně rozdíl mezi modely minimální. Nicméně nelze vyloučit, že jakmile se čip objeví v Macu Pro, Apple jej nabídne i v Mac Studiu, podobně jako tomu bylo u předchozích generací. Pokud se informace potvrdí, nový Mac Pro by mohl být nejvýkonnějším počítačem Applu vůbec a vrátit této řadě jasnou pozici vlajkové lodi pro profesionální uživatele.