Přes CarPlay půjde v budoucnu ovládat klimatizace, nastavovat sedadla a mnoho dalšího

Platforma CarPlay pro automobily se dočká v budoucnu skutečně velkého vylepšení. Tvrdí to alespoň skvěle informovaná agentura Bloomberg, dle které má Apple v plánu ve spolupráci s automobilkami, jenž podporu nabízejí, integrovat svůj systém daleko hlouběji do vozů a tím jej tak učinit využitelnějším pro vícero úkonů.

Zdroje Bloombergu, které pochází velmi pravděpodobně přímo z Applu, tvrdí, že je projekt mající za cíl výrazně vylepšit CarPlay v současnosti v raných fázích vývoje pod kódovým označením IronHeart. Od jeho dokončení tak svět dělí zřejmě dlouhé měsíce, v horším případě pak roky. Co vše by mělo vylepšené CarPlay s hlubší integrací do palubních systémů vozů zvládat sice zdroje neuvádí, nechaly se však slyšet, že se počítá například s možností přes CarPlay ovládat klimatizaci, nastavovat sedadla, zobrazovat rychlost či jiná nastavení vozu, ale třeba i konfigurovat zvuk v autě podobně, jako je tomu nyní třeba u Apple TV se spolupráci s iPhony.

Alfou a omegou celého projektu je nicméně spolupráce s jednotlivými automobilkami, které musí Applu svá řešení nejprve zpřístupnit, aby je mohl do CarPlay pohodlně integrovat. Je proto nutné počítat jednak s tím, že ne všechny automobilky hlubší vstup do ovladatelnosti svých vozů dovolí, ale také s tím, že se bude rozsah ovladatelnosti vozu přes CarPlay zcela určitě lišit výrobce od výrobce – tedy jinými slovy u jedné automobilky si budete schopni přes CarPlay nastavit skoro vše, u jiné pak jen minimum. Jasněji ale budeme samozřejmě mít až poté, co Apple nový CarPlay uvolní