BMW i4 nabízí jako první na světě plnou integraci Apple Maps do HeadUp displeje a virtuálního cockpitu

Technologie jdou dopředu doslova mílovými kroky a platí to i pro ty, které nabízí nejnovější vozy. Zatímco v dva roky staré M4 jste rádi, že máte bezdrátový CarPlay alespoň přes půl displeje, v rámci nového elektromobilu BMW i4 máte k dispozici doposud největší integraci CarPlay, jakou jste kdy mohli zažít. BMW i4 je v podstatě elektrická verze „čtyřkového“ BMW, která je dostupná ve dvou různých variantách, přičemž již ta základní s cenou 1 453 000Kč včetně DPH, toho nabízí skutečně hromadu. Kromě 340 koní, které vůz rozběhnou na 100km/h za 5,7 vteřiny, dostanete také dojezd okolo 500 kilometrů. V případě, že sáhnete po modelu s označením i4 M50, sice vám zhruba o 100km klesne dojezd, ale na 100km/h vás vůz katapultuje díky 544 koním za 3,9 vteřiny. U obou modelů pak kromě barvy interiéru a exteriéru není za co připlácet a oba nabízí nový iDrive 8 s podporou bezdrátového CarPlay.

CarPlay se v i4 zobrazuje na všech třech displejích, kterými vůz disponuje a to jak na virtuálním cockpitu, který je náhradou za klasické budíky, tak na klasickém palubním infotaimentu a dokonce i na HeadUp displeji. Zatímco na středovém infotaiment displeji zobrazíte vše, co CarPlay nabízí, v rámci virtuálního cockpitu a HeadUp displeje máte k dispozici integraci Apple Maps, které se zde nejen zobrazují, ale ukazují vám i pokyny k navigaci a zkrátka vše, co se vám ukazuje v rámci klasické integrované navigace. Integrace do HeadUp displeje navíc není omezena jen na Apple Mapy, ale na další aplikace, které jsou pro tyto displeje vhodné.

Integrace se týká také hudebních streamovacích služeb, díky kterým je možné přehrávat hudbu přes CarPlay, jako by byla součástí hudební knihovny vašeho vozu. Ovládání je tak dostupné taktéž na tlačítka volantu a další přidružená tlačítka. BMW i4 je se svým iDrive 8 prvním vozidlem na světě, které plně integrovalo Apple Maps v rámci CarPlay do svého infotaimentu a umožňuje jejich využívání v rámci HeadUp displeje nebo virtuálního kokpitu.