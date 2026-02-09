CarPlay se dost možná objeví i ve vodních skútrech!

CarPlay si většina lidí spojuje s auty, ale realita se zdá být mnohem zajímavější. Za poslední roky se totiž CarPlay objevilo i v přenosných displejích nebo v rádiích výrobců třetích stran. A teď se rýsuje možnost, která zní skoro jako vtip. CarPlay na vodě, konkrétně u Sea-Doo vodních skútrů.
Dává to překvapivě logiku. Sea-Doo spadá pod značku BRP (Bombardier Recreational Products), která vyrábí rekreační techniku a motory. Ta prodává třeba i čtyřkolky Can-Am, ve kterých už se používá infotainment, včetně 10,25″ dotykového displeje. A pokud BRP tak udělalo integraci pro jednu značku, o čemž se nyní v kuloárech začíná čím dál tím víc psekulovat, technicky se nabízí otázka, proč by to nešlo i u vodního skútru?
Proč by to pro jezdce mohlo být fakt užitečné
Největší přínos není v tom, že byste na skútru řešili Messenger zprávy. Jde o jinou věc. iPhone byste v takovém případě mohli bezpečně uklidit do sucha a přitom mít na očích hudbu, navigaci a základní notifikace. A kdo někdy řešil telefon v kapse, vodotěsný obal a ještě k tomu rukavice, ví, že komfort je tady půlka zážitku. Já si to loni na dovolené vyzkoušel, protože jsem nechtěl nechávat telefon na pláži, a nic komfortního to tedy rozhodně nebylo. CarPlay by navíc poskytovalo známé prostředí, takže člověk by nemusel studovat nový systém, což je za mě také velká přidaná hodnota.
Sea-Doo ale údajně nechce skočit do vývoje bez jistoty, že je o to reálný zájem. A to chápu. Integrace CarPlay není jen přidání aplikace. Je potřeba ošetřit mikrofon (kvůli Siri a ovládání), řešit schválení ze strany Applu a hlavně to celé sladit s bezpečností ovládání. Navíc na vodě nejezdíte po klasických silnicích, takže mapové aplikace jsou vám na nic. Výsledek? Sea-Doo to zjevně bere pragmaticky. CarPlay je sexy a lidi ho znají, ale nejdřív chtějí mít jistotu, že to zákazníci opravdu chtějí a budou používat. Pokud se ukáže, že ano, je docela reálné, že se CarPlay na vodních skútrech časem objeví.