Jak důležité je pro jablíčkáře mít v autě Apple CarPlay? Odpověď vás (možná) překvapí

Nejen motor, typ paliva, druh karoserie či celkový vzhled hraje při výběru nového auta roli. Pro řidiče je totiž čím dál tím důležitější i komfort, který jim poskytne kromě nejrůznější výbavy třeba i alternativní infotainment fungující vedle výchozího softwarového řešení výrobce. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o systémech Apple CarPlay a Android Auto. Právě na důležitost CarPlay ve vozech jablíčkářů se nyní zaměřil nyní portál 9to5mac ve své anketě. A výsledky jsou vskutku zajímavé.

Z ankety, do které se zapojilo více než 6000 čtenářů výše zmíněného webu, vyplynulo, že téměř 80 % dotazovaných by si už nekoupilo auto bez CarPlay. Zhruba 11,5 % by absence CarPlay nevadila a zhruba 8,5 % by o koupi vozu bez CarPlay minimálně přemýšlelo. Je sice jasné, že vzhledem k zaměření webu na Apple fanoušky vyjde z průzkumu CarPlay velmi dobře, avšak že až takto, to možná překvapí. Přeci jen, i pod našimi články o CarPlay se poměrně často objevují příspěvky o tom, že infotainment z dílny výrobců je oproti CarPlay mnohdy lepší a čtenáři proto upřednostňují raději ten. A jak vnímáte CarPlay vy?