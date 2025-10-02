Šéf UI BMW vyvrátil jeden z největších mýtů o CarPlay

Apple CarPlay už řadu let patří mezi nejoblíbenější funkce, které řidiči využívají při propojení iPhonu s automobilem. Poskytuje přístup k hudbě, zprávám, hovorům i navigaci. Jenže podle automobilky BMW má právě poslední jmenovaná funkce u jejich zákazníků překvapivě malý význam.
CarPlay jako primární prostředek pro navigaci?
Podle Stephana Duracha, senior viceprezidenta pro vývoj uživatelského rozhraní a UX v BMW, je rozšířený názor, že řidiči používají CarPlay hlavně pro navigaci, pouhým mýtem. „Lidé říkají, že jezdí všude s CarPlay navigací. Mohu vás ujistit, že to není pravda,“ uvedl Durach pro server BMWBlog. Své tvrzení opírá o data, nasbíraná z více než 10 milionů automobilů BMW. Podle nich řidiči ve skutečnosti dávají přednost vestavěné navigaci výrobce. CarPlay ale přesto zůstává připojené – ovšem pro „specifické případy použití“, které BMW blíže neupřesnilo.
Fotogalerie
Vlastní systém a odmítání CarPlay Ultra
Durach zdůraznil, že preference řidičů pramení z dlouhodobého vývoje. BMW v posledních pěti letech výrazně zapracovalo na integraci, hlasovém ovládání i funkcích, které usnadňují používání během jízdy. Díky tomu podle něj odpadá potřeba spoléhat se na externí řešení od Applu. Durachova slova navazují na dlouhodobě kritický postoj některých automobilek k CarPlay. Novější verze CarPlay Ultra, která má v budoucnu nahradit téměř celé infotainment systémy výrobců, vyvolává ještě větší rozpaky. Automobilky se obávají, že přijdou o kontrolu nad klíčovými funkcemi svých vozidel.
Podobně skepticky se vyjádřil i šéf Fordu Jim Farley, který sice zdůraznil závazek firmy vůči Applu, ale CarPlay Ultra v současné podobě odmítl. Hlavním důvodem jsou funkce pokročilých asistenčních systémů (ADAS), jejichž správu si výrobci chtějí ponechat výhradně pod kontrolou. BMW ostatně letos v létě potvrdilo, že s podporou CarPlay Ultra vůbec nepočítá.
Názor řidičů
Zatímco automobilky se zdráhají pustit Apple za volant infotainmentu, zákazníci vidí situaci opačně. Podle průzkumu z loňského srpna dosáhly vestavěné infotainment systémy průměrného skóre spokojenosti 805 bodů z 1000, zatímco CarPlay se vyšplhalo na 840 bodů. Nejčastějšími výtkami uživatelů vůči palubním systémům byly příliš složité ovládání, nepřehledná struktura nabídek či slabší kvalita zvuku.
Unikajú im peniaze aj informacie. Pridávajú dráhe GPS systémy a tie nikto nepoužíva. Okrem toho ak by som bol šéfom vývoja nieco čo nikto nechce asi by som tiež tvrdil opak a chválil si svoju prácu.
Na druhu stranu Apple na CarPlay úplne kašle. Predstavujem si že na oddeľujú sú 4 ľudia. 2 pijú kávu a 2 hrajú hry. Za tie roky sa to nikam nepohlo.