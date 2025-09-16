Zavřít reklamu

BMW vzkazuje Applu: Váš CarPlay Ultra pro nás není zajímavý, v autech ho nechceme

iPhone
Martin Hradecký
CarPlay Ultra sice oficiálně odstartoval začátkem roku, ale u BMW se jeho podpory zákazníci hned tak nedočkají. Automobilka se totiž nechala slyšet, že novinka od Applu pro ně není dostatečně zajímavá.

BMW CarPlay Ultra odmítá

Na nedávné tiskové akci to potvrdil Stephan Durach, senior viceprezident pro vývoj uživatelského rozhraní a UX v BMW. „Když se na to podíváte, co jsem zatím viděl, není to tak zajímavé,“ uvedl. Dodal také, že BMW má své specifické displeje a vlastní rozhraní, které považuje za schopnější než CarPlay Ultra.

BMW podle něj nabízí funkce jako panoramatický displej, personalizované widgety, prediktivní rutiny nebo hlubší integraci s funkcemi vozu. Tyto prvky mají dle automobilky Applu chybět – i když jde o funkce, které CarPlay Ultra ve skutečnosti zahrnuje.

Přestože iDrive může v některých ohledech konkurovat CarPlay, zůstává otázkou, zda se dokáže vyrovnat výhodám Apple ekosystému, který uživatelé znají a používají na svých zařízeních. Právě propojení iPhonu s autem je podle nezávislých průzkumů hlavním důvodem, proč je CarPlay dlouhodobě hodnoceno jako nejoblíbenější infotainment systém.

Durach navíc zpochybnil i samotné využívání CarPlay. Podle interních dat BMW prý řidiči systém ve skutečnosti nepoužívají tak často, jak si myslí. Tyto závěry však kontrastují s výsledky studií J.D. Power, které CarPlay staví na vrchol spokojenosti uživatelů. Z toho plyne, že podpora CarPlay Ultra v BMW není v dohledné době pravděpodobná – a řidiči budou muset spoléhat na vlastní iDrive.

