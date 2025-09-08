Zavřít reklamu

iOS 26 konečně povolí video v CarPlay. Ale pozor, má to háček!

iPhone
Martin Hradecký
0

Po letech přísného omezení Apple v iOS 26 poprvé oficiálně povolí přehrávání videa v CarPlay. Funkce nazvaná „video in the car“ umožní zobrazit video z iPhonu přímo na displeji vozu – ovšem pouze při stání.

Podle informací na webu pro vývojáře bude možné přes CarPlay promítat video pomocí AirPlay, podobně jako na Apple TV. Apple vybízí vývojáře i automobilky k zapojení do programu MFi (Made for iPhone), aby mohli funkci implementovat.

Naděje i nejistota zároveň

I když jde o průlomovou změnu, nečekejte, že funkce bude dostupná ve všech autech. Každý výrobce si totiž sám rozhodne, zda AirPlay video v CarPlay povolí. Bez jejich podpory se video na obrazovce neobjeví, a i po oficiálním vydání iOS 26 v září může funkce zůstat neaktivní.

Apple zatím neoznámil žádné konkrétní automobilky, které by funkci podporovaly, a video se zřejmě neobjeví ani v betaverzích systému. Přesto jde o zásadní změnu, která může ovlivnit budoucnost palubní zábavy.

CarPlay se mění i vizuálně

Kromě videa přináší iOS 26 také nové ikony, přizpůsobitelné vzhledy, podporu widgetů a vylepšení aplikací jako Hudba, Zprávy a další. CarPlay tak získává modernější a flexibilnější podobu.

Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay widgets 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-widgets-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay pinned conversations in Messages 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-pinned-conversations-in-Messages-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Live Activities 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Live-Activities-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Tapbacks 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Tapbacks-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Light mode 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Light-mode-250609
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Dark mode 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Dark-mode-250609
Vstoupit do galerie

Apple tím jasně ukazuje, že se chce posunout dál – a nabídnout uživatelům bohatší multimediální zážitek i při řízení. Nebo alespoň při čekání na parkovišti.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.