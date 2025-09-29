Ford odmítá CarPlay Ultra! Toto mu na něm nejvíc vadí

Apple sice před lety na WWDC představil CarPlay Ultra jako velký krok vpřed směrem k hlubší integraci iPhonu s automobilovým rozhraním, ne všechny automobily však jsou z něj nadšeny. Například šéf automobilky Ford Jim Farley v podcastu Decoder prohlásil, že firma s novou generací CarPlay zatím nepočítá, jelikož je první verze „špatně provedená“ a hlavně se otevírá zásadní otázka, zda Apple nechce ovládnout kompletní digitální prostředí vozu.
A právě to je pro automobilky červená linie. Farley vysvětlil, že jde především o systémy ADAS, tedy pokročilé asistenční technologie založené na kamerách a senzorech. Ty musí automobilka mít plně pod kontrolou a nemůže je svěřit třetí straně. O jejich integraci do CarPlay má přitom Apple zájem. Zároveň zmínil, že Ford má zákazníky, kteří vyžadují třeba možnost vzdáleně deaktivovat firemní auta o víkendech, což jsou věci, do kterých Apple jednoduše pouštět nechce.
Ford se přitom netají tím, že základní CarPlay podporuje a do budoucna podporovat bude. Ale CarPlay Ultra už podle Farleyho vyžaduje, aby Apple řídil příliš mnoho prvků celého rozhraní (nebo minimálně o nich měl velmi dobrý přehled), a to se automobilce nelíbí. Naopak vyzdvihl Google, který podle něj nabízí lepší kombinaci díky odděleným službám Android Auto a Google Automotive Services. Tím dává výrobcům větší volnost, jak si digitální prostředí přizpůsobit.
Zajímavé je, že Farley pochválil i čínské výrobce (konkrétně Huawei a Xiaomi) za to, jak hladce dokázali do aut integrovat vlastní systémy. Podle něj je škoda, že americké firmy k automobilovému průmyslu nikdy nepřistoupily s podobnou ambicí. CarPlay Ultra tedy zatím Ford do svých vozů nepustí. Do budoucna ale Farley úplně nevylučuje, že by se k technologii Apple vrátil, pokud dozná změn. Dnes je ale postoj jasný – pokud Apple nechce jen doplnit iPhone do auta, ale rovnou mu převzít otěže, bude mít u výrobců včetně Fordu velmi těžkou
“Tak doufám, že proti tomu EU tvrdě zakročí stejně jako to řeší s Applem” !