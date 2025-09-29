Zavřít reklamu

Ford odmítá CarPlay Ultra! Toto mu na něm nejvíc vadí

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple sice před lety na WWDC představil CarPlay Ultra jako velký krok vpřed směrem k hlubší integraci iPhonu s automobilovým rozhraním, ne všechny automobily však jsou z něj nadšeny. Například šéf automobilky Ford Jim Farley v podcastu Decoder prohlásil, že firma s novou generací CarPlay zatím nepočítá, jelikož je první verze „špatně provedená“ a hlavně se otevírá zásadní otázka, zda Apple nechce ovládnout kompletní digitální prostředí vozu.

A právě to je pro automobilky červená linie. Farley vysvětlil, že jde především o systémy ADAS, tedy pokročilé asistenční technologie založené na kamerách a senzorech. Ty musí automobilka mít plně pod kontrolou a nemůže je svěřit třetí straně. O jejich integraci do CarPlay má přitom Apple zájem. Zároveň zmínil, že Ford má zákazníky, kteří vyžadují třeba možnost vzdáleně deaktivovat firemní auta o víkendech, což jsou věci, do kterých Apple jednoduše pouštět nechce.

Apple CarPlay Ultra cluster ADAS Apple-CarPlay-Ultra-cluster-ADAS
Apple CarPlay Ultra cluster climate Apple-CarPlay-Ultra-cluster-climate
Apple CarPlay Ultra cluster Maps Apple-CarPlay-Ultra-cluster-Maps
Apple CarPlay Ultra cluster Now Playing Apple-CarPlay-Ultra-cluster-Now-Playing
Apple CarPlay Ultra cluster radio Apple-CarPlay-Ultra-cluster-radio
Apple CarPlay Ultra cluster TPMS Apple-CarPlay-Ultra-cluster-TPMS
Apple CarPlay Ultra cluster widgets Apple-CarPlay-Ultra-cluster-widgets
Apple CarPlay Ultra instrument cluster themes 01 Apple-CarPlay-Ultra-instrument-cluster-themes-01
Apple CarPlay Ultra instrument cluster themes 02 Apple-CarPlay-Ultra-instrument-cluster-themes-02
Apple CarPlay Ultra instrument cluster themes 03 Apple-CarPlay-Ultra-instrument-cluster-themes-03
Apple CarPlay Ultra instrument cluster themes 04 Apple-CarPlay-Ultra-instrument-cluster-themes-04
CarPlay Ultra CarPlay-Ultra-Climate-Controls
Top Gear gives us a first look at Apple CarPlay Ultra Video.jpg Top-Gear-gives-us-a-first-look-at-Apple-CarPlay-Ultra-Video.jpg
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra carplay ultra
CarPlay Ultra Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Ultra-250609
Ford se přitom netají tím, že základní CarPlay podporuje a do budoucna podporovat bude. Ale CarPlay Ultra už podle Farleyho vyžaduje, aby Apple řídil příliš mnoho prvků celého rozhraní (nebo minimálně o nich měl velmi dobrý přehled), a to se automobilce nelíbí. Naopak vyzdvihl Google, který podle něj nabízí lepší kombinaci díky odděleným službám Android Auto a Google Automotive Services. Tím dává výrobcům větší volnost, jak si digitální prostředí přizpůsobit.

Zajímavé je, že Farley pochválil i čínské výrobce (konkrétně Huawei a Xiaomi) za to, jak hladce dokázali do aut integrovat vlastní systémy. Podle něj je škoda, že americké firmy k automobilovému průmyslu nikdy nepřistoupily s podobnou ambicí. CarPlay Ultra tedy zatím Ford do svých vozů nepustí. Do budoucna ale Farley úplně nevylučuje, že by se k technologii Apple vrátil, pokud dozná změn. Dnes je ale postoj jasný – pokud Apple nechce jen doplnit iPhone do auta, ale rovnou mu převzít otěže, bude mít u výrobců včetně Fordu velmi těžkou

