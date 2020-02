6 tipů, jak využít CarPlay ve vašem voze na maximum

Platforma Apple CarPlay se těší ve světě čím dál větší popularitě, což jí otevírá dveře do čím dál většího počtu automobilů. Pokud se mezi šťastné majitele vozu s podporou CarPlay řadíte i vy, ale stále tápete nad jeho využitelností, mohlo by se vám hodit šest jednoduchých tipů, jak jej využít na maximum.

Najděte své zaparkované auto

Není moc pravděpodobné, že byste své zaparkované auto ztratili například někde na sídlišti, či u supermarketu. Pokud se však vydáte někam do zahraničních obchodních parků, tak se v podzemních garážích můžete ztratit opravdu jednoduše. I s tím však inženýři Applu počítali a přidali do CarPlay funkci, která vám jednoduše v Mapách zobrazí, kde jste vaše auto nechali zaparkované. Pro aktivaci této funkce přejděte v CarPlay do Nastavení, kde otevřete možnost Mapy a aktivujte funkci Zobrazit polohu auta.

Kalendář i v autě

Pokud chcete mít přehled o všech vašich událostech, tak vás ani v tomto případě nenechá CarPlay ve štychu. V rámci něj si totiž můžete nechat zobrazit všechny vaše události jednoduše na displeji CarPlay. Samozřejmě má Kalendář v CarPlay velmi omezené možnosti a prakticky si tak můžete pouze zobrazit, co vás čeká. Nejedná se však o to, že by CarPlay tuto funkci neuměl – to jenom Apple nechce, aby ji uměl, a to z jednoduchého důvodu – bezpečnost. Nikdo si totiž za jízdy nechce plánovat nějakou událost a ohrožovat tak ostatní účastníky provozu.

Používání Siri

Cokoliv, co můžete při jízdě potřebovat, za vás ráda udělá Siri. Ať už potřebujete někomu zavolat, anebo spustit aplikaci, tak stačí Siri aktivovat a říct jí svůj požadavek. V minulých verzích CarPlay se při aktivaci hlasové asistentky Siri zobrazila přes celý displej, což nebylo moc uživatelsky příjemné. V nové verzi CarPlay už se však Siri zobrazuje jednoduše jen v části obrazovky a nepřeruší tak například vaši navigaci či cokoliv jiného. Společně s využitím Siri tedy z CarPlay vytáhnete úplné maximum a zároveň takto neohrozíte ostatní účastníky provozu.

Pozastavení mluveného audia

Pokud patříte mezi uživatele, kteří v autě rádi poslouchají podcasty, tak se určitě nechcete nechat rušit pokyny navigace (či jinými pokyny). Kvůli nim vám totiž může část podcastu jednoduše utéct a vy tak přijdete o informace, které by pro vás mohly být důležité. Naštěstí existuje funkce, díky které se přehrávání podcastů vždy před určitým pokynem z CarPlay pozastaví, a jakmile bude pokyn ukončen, tak se podcast opět spustí. Takto máte 100% jistotu toho, že uslyšíte podcast celý a bez mezer. Pro aktivaci této funkce přejděte na vašem iPhonu do Nastavení, kde rozklikněte možnost Mapy. Zde rozklikněte sekci Řízení a navigace a aktivujte funkci Pozastavit mluvené audio.

Přepracované Mapy od Applu

Pokud jste v minulosti z důvodu špatně fungující aplikace Mapy od Applu přešli ke konkurenci, tak byste ji nyní po té době možná měli dát šanci. Během několika nových verzí se Mapy od Applu dočkaly mnohých vylepšení a uživatelé se k nim postupně vrací, a to především kvůli skvělé kompatibilitě s CarPlay. Nově je v Mapách například k dispozici možnost pro přepnutí mezi světlým a tmavým režimem a skvělé je také rozpoložení na domovské obrazovce, kde najdete mapu, pokyny k navigování a hudbu na jednom místě.

Podpora aplikací třetích stran

V CarPlay už se nenachází jen a pouze aplikace od Applu, ale najdete zde také různé aplikace třetích stran. Mezi jedny z nich patří například Waze, anebo Mapy.cz od Seznamu, které se hodí především pro navigování. Samozřejmostí je však také podpora různých hudebních aplikací, například Spotify, Pandora a další. CarPlay se stává čím dál tím více rozmanitějším a postupem času nabízí více a více aplikací třetích stran, což je rozhodně dobrá zpráva.