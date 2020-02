Jak se připravit na testy v autoškole: 5 aplikací, které vám v tom pomohou

Dovršení 18 let života je snad pro každého člověka (v České republice) velkou událostí. Po 18 letech můžete konečně začít legálně dělat všechny věci, které jste před dovršením 18 let provozovat nemohli jako například řídit auto. Ještě předtím však samozřejmě musíte absolvovat autoškolu, což je pro mnohé lidi velmi stresující, především tedy její závěrečné testy. Se zdoláním těchto testů vám může pomoci i iPhone a aplikace, na které se podíváme v tomto článku.

Aplikace níže se většinou liší jen svým grafickým zpracováním, počtem otázek, které jsou k dispozici, a také cenou. Některé aplikace si musíte zaplatit ihned, jiné zase fungují ve formě toho, že vám dají k dispozici zdarma několik otázek a další si poté musíte přikoupit. Některé aplikace také disponují pouze testy pro skupinu B, jiné mají zase k dispozici testy i pro ostatní řidičské skupiny.

Autoškola 2020 CZ – eTesty+

Tato aplikace se vám ukáže hned jako první, když v App Storu do vyhledávání napíšete slovo „autoškola“. Tohle místo si aplikace rozhodně zaslouží, a to především díky skvělé reputaci. Aplikace Autoškola 2020 CZ – eTesty+ je v App Storu k dispozici zdarma. Po stažení si jednoduše zvolíte, o které otázky z jaké řidičské skupiny máte zájem, a poté provedete stažení. Pak už to je jenom na vás – můžete si spustit cvičný text, pustit se do procvičování otázek, a poté si zobrazit statistiku. V nastavení si poté můžete přizpůsobit vzhled aplikace společně s volbou skupin. Za 49 korun poté získáte 100 % všech otázek (ve verzi zdarma jich je jen 50 %), možnost zobrazení problematických otázek a možnost pro označení libovolného počtu otázek hvězdičkou.

Autoškola – Bezpečné cesty.cz

Druhou aplikací, kterou můžete pro testování zvolit, je Autoškola – Bezpečné cesty.cz. Aplikace je na App Storu k dispozici zdarma. Po stažení získáte graficky povedenou aplikaci, ve které si můžete spustit zkouškový test (tzn. simulátor závěrečné zkoušky) a zároveň si můžete procházet mezi všemi otázkami. K dispozici je také kolonka pro zobrazení a procvičování všech dostupných dopravních značek, společně s jeho testem. Zobrazit si můžete také 3D křižovatky z pohledu řidiče, anebo vybraná důležitá témata z učebice. Generálním partnerem této aplikace je Škoda, mezi další partnery poté patří Policie ČR či Horská služba.

Autoškola 2020

Aplikace Autoškola 2020 je jako jediná aplikace z tohoto seznamu placená, respektive že ji musíte zaplatit ještě před stažením. Je určená pro řidiče skupin A, B, C a D. Součástí aplikace je samozřejmě kromě testování pomocí otázek také možnost pro zobrazení statistik, jak vám to jde, a zároveň se můžete věnovat také profesní způsobilosti řidičů/dopravců osobních i nákladních vozů. Aplikace je pravidelně aktualizována a najdete v ní prakticky úplně vše, co je potřeba. Jakmile zaplatíte 49 korun před stažením aplikace, tak už vás žádné další nákupy nečekají. Zároveň aplikace Autoškola 2020 funguje bez nutnosti připojení k internetu.

Autoškola testy 2020 – eTesty

Pokud se rozhodnete pro aplikaci Autoškola testy 2020 – eTesty, tak získáte graficky jednoduchou aplikaci, která toho však ve verzi zdarma nabízí nejméně. K dispozici máte pouze 3 testy a abyste si mohli odemknout další, tak musíte zaplatit 49 korun. K dispozici jsou klasické testy pro motocykl, osobní automobil, nákladní automobil, autobus, osobní automobil s přívěsem, nákladní automobil s přívěsem a autobus s přívěsem. Zobrazit si můžete také jednoduchou statistiku vašich výsledků.

Auto Parkoviště – Autoškola

Většina z vás jistě ví, že pro mnohé řidiče je největším problémem parkování, a to nejen to podélné. Právě v procvičování jakéhokoliv typu parkování vám může velmi slušně pomoci aplikace Auto Parkoviště – Autoškola. V této hře se ocitnete v roli řidiče, jehož úkolem je prostě zaparkovat. Prostřednictvím této hry se můžete naučit, na jakou stranu při couvání točit volantem, anebo jakým způsobem co nejlépe podélně zaparkovat. Aplikace je k dispozici zdarma a pokud máte problémy s parkováním, tak věřím, že mnohým z vás rozhodně pomůže.