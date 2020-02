Co dělat, když iPhone nereaguje na nabíječku v autě

Když si nestihnete váš iPhone nabít před odjezdem do práce, anebo když se například chystáte na dlouhý výlet, tak si většina z vás nechá zařízení po cestě nabíjet v autě. Na tom rozhodně není nic špatného, avšak u některých aut nemusí nabíjení fungovat podle představ.

Pokud jste se někdy dostali do situace, kdy se vám nedaří iPhone v jednom z aut nabít, avšak ve všech ostatních nabíjení funguje a zároveň používáte originální příslušenství s certifikátem Made For iPhone, tak pro vás mám vcelku jednoduché řešení. iPhony disponují jakousi formou “ochrany”, díky které váš uzamčený iPhone nereaguje na cokoliv, co k němu pomocí Lightning konektoru připojíte – tedy samozřejmě kromě klasické nabíječky. Některé autonabíječky však může iPhone špatně rozpoznat a zamezí jak přenosu dat, tak také nabíjení. Ve finále tedy váš iPhone můžete v autě připojit k nabíječce, ale nic se nestane a k nabíjení jednoduše nedojde.

Konkrétně jsem se s tímto problém setkal u starších vozů automobilky Ford a je dost možné, že se některé další vozy od jiných automobilek budou chovat podobně. Abyste nabíjení v těchto vozech zprovoznili, tak stačí přejít do nativní aplikace Nastavení. Zde rozklikněte záložku s názvem Face ID a kód (Touch ID a kód) a autorizujte se pomoci vašeho kódu. Poté sjeďte níže k sekci Povolit přístup při uzamčení a zde pomocí přepínače aktivujte poslední záložku s názvem USB příslušenství. Poté by se mělo nabíjení rozběhnout i tam, kde předtím nefungovalo. Berte však na vědomí, že aktivací výše uvedené možnosti se váš iPhone stane o něco více zranitelným. Bude totiž reagovat na všechna zařízení a příslušenství, která k němu budou připojena, a to i tehdy, kdy bude uzamknutý. Pokud vám ani po tomto nastavení nabíjení v autě nefunguje, tak vyzkoušejte vyměnit kabel a popřípadě také adaptér – a pokud možno aby měl jak kabel, tak adaptér certifikaci MFi.