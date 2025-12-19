Zavřít reklamu

iOS 26.2 přináší vylepšené widgety do CarPlay. Není ale pro všechny

iPhone
Martin Hradecký
Apple vydal aktualizaci iOS 26.2, která přináší novinky pro Připomínky, Apple Music, Podcasty a další aplikace. Jedno z významných vylepšení se týká CarPlay – konkrétně rozšíření počtu viditelných widgetů. Ale pozor, záleží, v jakém autě je používáte.

Více widgetů, pokud to obrazovka dovolí

Už v iOS 26 přinesl Apple do CarPlay výraznou inovaci v podobě widgetů ve stylu iPhonu. Podle velikosti displeje ve vašem voze se zobrazí buď jeden, nebo dva widgety. Nyní ale Apple v iOS 26.2 umožňuje zobrazení až tří widgetů – ovšem jen pro některá vozidla.

Například redaktor Tom Warren z The Verge si všiml, že jeho vůz po aktualizaci začal zobrazovat tři widgety místo dvou. Apple zatím neuvádí přesný seznam podporovaných vozů, jen dodává: „Počet zobrazených widgetů závisí na displeji ve vašem vozidle.“

Větší využití prostoru v autě

I když není jasné, kolik vozidel tuto změnu podporuje, je pozitivní, že Apple lépe využívá dostupné místo na infotainment obrazovce. To může usnadnit ovládání hudby, navigace nebo dalších funkcí bez nutnosti přepínání zobrazení.

Pokud už máte iOS 26.2 nainstalovaný, zkontrolujte, zda se počet dostupných widgetů ve vašem voze změnil. Možná vás čeká příjemné překvapení. CarPlay se tak díky iOS 26.2 opět posouvá blíž k ideálnímu uživatelskému zážitku – pokud tedy máte to správné auto.

