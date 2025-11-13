Tesla přidá do svých aut Apple CarPlay!

Zavřít reklamu

To, co ještě nedávno znělo jako sci-fi, se zřejmě brzy stane skutečností. Tesla podle informací agentury Bloomberg pracuje na přidání podpory Apple CarPlay do svých vozidel. Automobilka, která se dlouhodobě držela vlastního uzavřeného ekosystému a odmítala integrovat řešení Applu i Googlu, tak podle všeho mění kurz a to po letech žádostí ze strany uživatelů.

Dosud Tesla sázela výhradně na svůj vlastní infotainment systém, který kombinuje ovládání vozu, navigaci, streamování hudby, prohlížení webu a další funkce. Jenže právě absence CarPlay, které se stalo průmyslovým standardem prakticky u všech ostatních výrobců, byla často jedním z nejčastějších důvodů, proč si část zákazníků Teslu nakonec nepořídila.

cybertruck wheel cybertruck wheel
front cybertruck wheel front cybertruck wheel
cybertruck back cybertruck back
detail trunk cybertruck detail trunk cybertruck
cybertruck back wheel cybertruck back wheel
cybertruck miror cybertruck miror
cybertruck construction cybertruck construction
cybertruck design cybertruck design
disc cybertruck disc cybertruck
bumper cybertruck bumper cybertruck
front cybertruck front cybertruck
cybertruck detail photo cybertruck detail photo
back of cybertruck back of cybertruck
cybertruck cybertruck
cybertruck showroom cybertruck showroom
tesla cybertruck front trunk controll tesla cybertruck front trunk controll
cybertruck tesla cybertruck tesla
cybertruck interior cybertruck interior
display cybertruck display cybertruck
cybertruck seats cybertruck seats
cybertruck interier cybertruck interier
Podle zdrojů blízkých vývoji automobilka však už CarPlay interně testuje a uvažuje o jeho zavedení „v následujících měsících“. Implementace ale nebude v plnohodnotném celoobrazovkovém režimu, jaký známe z vozů jiných značek. Místo toho poběží CarPlay v samostatném okně uvnitř rozhraní Tesly, což naznačuje snahu zachovat vizuální identitu vlastního systému.

Zajímavé také je, že Tesla nasadí klasickou verzi bezdrátového CarPlay, nikoliv novější CarPlay Ultra, který Apple začal letos nasazovat do prvních vozů s hlubší integrací do palubních systémů. Přesto jde o zásadní krok. Tesla tak po letech izolace konečně vychází vstříc uživatelům iPhonů, kteří toužili propojit své auto s ekosystémem Applu. A pokud se zprávy potvrdí, mohlo by to být přesně to, co Tesle pomůže přilákat zpět část zákazníků, kteří dosud raději sáhli po konkurenci s CarPlay podporou.

CarPlay iOS 26 3 CarPlay iOS 26 3
CarPlay iOS 26 4 CarPlay iOS 26 4
CarPlay iOS 26 5 CarPlay iOS 26 5
CarPlay iOS 26 6 CarPlay iOS 26 6
CarPlay iOS 26 7 CarPlay iOS 26 7
CarPlay iOS 26 8 CarPlay iOS 26 8
CarPlay iOS 26 9 CarPlay iOS 26 9
CarPlay iOS 26 10 CarPlay iOS 26 10
CarPlay iOS 26 11 CarPlay iOS 26 11
CarPlay iOS 26 12 CarPlay iOS 26 12
CarPlay iOS 26 13 CarPlay iOS 26 13
CarPlay iOS 26 14 CarPlay iOS 26 14
CarPlay iOS 26 17 CarPlay iOS 26 17
CarPlay iOS 26 20 CarPlay iOS 26 20
CarPlay iOS 26 21 CarPlay iOS 26 21
