Tesla přidá do svých aut Apple CarPlay!

To, co ještě nedávno znělo jako sci-fi, se zřejmě brzy stane skutečností. Tesla podle informací agentury Bloomberg pracuje na přidání podpory Apple CarPlay do svých vozidel. Automobilka, která se dlouhodobě držela vlastního uzavřeného ekosystému a odmítala integrovat řešení Applu i Googlu, tak podle všeho mění kurz a to po letech žádostí ze strany uživatelů.
Dosud Tesla sázela výhradně na svůj vlastní infotainment systém, který kombinuje ovládání vozu, navigaci, streamování hudby, prohlížení webu a další funkce. Jenže právě absence CarPlay, které se stalo průmyslovým standardem prakticky u všech ostatních výrobců, byla často jedním z nejčastějších důvodů, proč si část zákazníků Teslu nakonec nepořídila.
Fotogalerie
Podle zdrojů blízkých vývoji automobilka však už CarPlay interně testuje a uvažuje o jeho zavedení „v následujících měsících“. Implementace ale nebude v plnohodnotném celoobrazovkovém režimu, jaký známe z vozů jiných značek. Místo toho poběží CarPlay v samostatném okně uvnitř rozhraní Tesly, což naznačuje snahu zachovat vizuální identitu vlastního systému.
Zajímavé také je, že Tesla nasadí klasickou verzi bezdrátového CarPlay, nikoliv novější CarPlay Ultra, který Apple začal letos nasazovat do prvních vozů s hlubší integrací do palubních systémů. Přesto jde o zásadní krok. Tesla tak po letech izolace konečně vychází vstříc uživatelům iPhonů, kteří toužili propojit své auto s ekosystémem Applu. A pokud se zprávy potvrdí, mohlo by to být přesně to, co Tesle pomůže přilákat zpět část zákazníků, kteří dosud raději sáhli po konkurenci s CarPlay podporou.