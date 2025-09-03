Cyber SUV na obzoru? Tesla možná nechtěně odhalila novou verzi Cybetrucku

Tesla podle všeho zvažuje Cyber SUV, tedy plnohodnotné SUV inspirované designem Cybertrucku se stejným nerezovým exoskeletonem, ale prvky přizpůsobenými rodinnému vozu. Zákazníci už delší dobu volají po tom, aby Tesla nabídla opravdu velké SUV. Model X je sice největší v nabídce, ale mnohým připadá příliš kompaktní. Alternativou má být chystaný Cybercab, ten je však koncipovaný jen pro dvě osoby a cílí na zcela jiný segment. Právě proto vzbudilo rozruch nové promo video Tesly “Sustainable Abundance”, ve kterém se mezi záběry objevily také modely SUV s jasně patrným designovým odkazem Cybertrucku. Na snímek možného Cyber SUV se můžete podívat níže.
Pro Teslu by to nebyl první podobný “easter egg”. Už při představování inovací Modelu Y dříve letos se v pozadí záběrů objevily zakryté prototypy jiných verzí. Fanoušci tak video okamžitě začali analyzovat a spekulovat, že jde o náznak chystaného Cyber SUV. Otázkou zůstává, zda se projekt vůbec dostane do výroby. Tesla totiž ve své zprávě pro akcionáře za Q4 2024 jasně uvedla, že nerezový exoskeleton Cybertrucku už v dalších vozech používat nebude. To působí jako definitivní ne. Tesla už ale několikrát změnila směr podle situace a poptávky trhu.
Druhou překážkou je současná priorita Tesly. Autonomie, AI a robotika. Vývoj zcela nového SUV není v aktuálním plánu, ale zároveň by šlo o vůz, který by perfektně zapadl na americký trh, kde SUV a crossovery dominují. Tesla se zatím k žádnému Cyber SUV oficiálně nezavázala. Přesto ukázané modely dávají fanouškům naději, že by se podobný vůz mohl v budoucnu objevit.