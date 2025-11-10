Tesla chystá revoluci na silnicích v EU! Autonomní řízení FSD má získat povolení už začátkem roku 2026

Elon Musk zřejmě chystá posunout hranice řízení na novém kontinentu. Z regulačních dokumentů a řízení, které nyní probíhají, totiž lze vyčíst, že její systém Full Self-Driving (Supervised) by měl získat evropské regulační schválení již poměrně brzy – konkrétně do konce prvního čtvrtletí roku 2026. Pokud se tak stane, půjde o přelomový moment a to nejen pro Teslu samotnou, ale i pro celou oblast autonomní mobility mimo Severní Ameriku.
Zatímco ve Spojených státech a Kanadě už Tesla testuje verzi FSD (Supervised) v14, která má být výrazně jistější, přirozenější a „lidštější“ než předchozí iterace, v Evropě čeká automobilku složitý proces certifikace. Evropská unie je totiž známá svými přísnými bezpečnostními regulacemi, a proto Tesla musí projít složitým schvalovacím řízením podle předpisů UNECE (Evropská hospodářská komise OSN). Na rozdíl od amerického trhu, kde si automobilka může aktualizace softwaru distribuovat sama, zde totiž musí získat oficiální schválení, což samozřejmě trvá.
Tesla nicméně podle dostupných informací už naplno spolupracuje s evropskými úřady a vyvíjí lokalizované verze FSD, které rozumí evropskému stylu jízdy od specifických dopravních značek až po odlišné značení pruhů a pravidla v jednotlivých zemích. Podle zákulisních informací by pilotní provoz mohl začít v Německu, Nizozemsku nebo Norsku, tedy na trzích, kde má Tesla silnou základnu a vstřícné úřady.
Jak FSD (Supervised) funguje
Tesla svůj systém popisuje jako nejpokročilejší úroveň autonomního řízení, která je však stále pod dohledem řidiče. Auto dokáže samo zvládat městský provoz a to včetně zatáček, křižovatek, reakcí na nečekané překážky a další běžné situace. To vše díky vlastní neuronové síti trénované na miliardách kilometrů reálných jízd z flotily Tesel po celém světě.
Systém využívá osm vnějších kamer, výkonné AI procesory a také superpočítač Tesla Dojo, který neustále analyzuje nové situace. Řidič přitom musí zůstat ve střehu a být připraven zasáhnout, ale uživatelé, kteří nejnovější verzi testují v USA, mluví o pocitu, že auto „řídí jako člověk“, takže zásahy prakticky nejsou třeba.
Pokud tedy Tesla skutečně získá zelenou, může to výrazně proměnit trh elektromobilů v Evropě. Schválení FSD by totiž firmě poskytlo obrovskou konkurenční výhodu proti značkám jako Mercedes-Benz nebo BMW, které teprve testují své systémy úrovně 3. Zásadní výhodou Tesly přitom zůstává rychlost evoluce, jelikož se software zlepšuje s každou aktualizací OTA (over-the-air) bez nutnosti měnit hardware.