Tesla Bot je sympaťák na první pohled, pojďte se na něj s námi podívat

Pokud navštívíte showroom Tesla v New Yorku nebo nové Tesla Diner v Santa Monica, tak máte možnost vidět mimo jiného také největší novinku, kterou je bezesporu Tesla Bot. Jedná se o prvního humanoidního robota, který by měl být již během pár měsíců dostupný běžné veřejnosti a to za velmi zajímavou cenu. Robot, který je vystaven v showroomu Tesla v NYC, není plně funkční, ale jedná se o naprosto přesný model 1:1, tak jak bude skutečný robot vypadat. Ten je určen k tomu, aby dělal repetetivní věci, kterí lidi nebaví a přesto je musejí dělat. Jde o věci jak v domácnosti, jako je úklid, sekání zahrady, štípání dřeva a podobné záležitosti, tak i o úkoly v pracovním prostředí jako je práce u pásu, nošení nákladů a podobné věci. Robot používá stejný systém navádění jako samotné vozidla Tesla a díky AI se dokáže úkoly postupně učit a zdokonalovat se v jejich plnění.
Fotogalerie
Kromě pár světových celebrit typu Kim Kardashian se zatím s reálným Tesla Botem setkali pouze zaměstnanci továrny Tesla, kde roboti pracují v testovacím režimu. Zaměstnanec showroomu měl možnost jej vidět na život při tom, když měli školení právě přímo v továrně Gigafactory a říkal mi, že nejvíc neuvěřitelná je plynulost pohybu, jenž jej smaotného překvapila. Roboti jsou využívání k různým věcem od přenášení věcí, až po zamětání, aby se naučili zvládat různorodé úkoly. Na trh by se měly dostat v prvním čtvrtletí příštího roku, což jsou informace, kterou mi řekli přímo zaměstnanci v showroomu Tesla v New Yorku. Cena by měla být lehce přes 30 000$, což je za to co by měl robot umět opravdu skvělá cena.
Robot je na první pohled mnohem sympatičtější, než jak jsme si jej předstaovval díky obrázkům, které Tesla ukázala. Opravdu působí hodně lidsky a je to sympaťák na první pohled. Není ani příliš velký a vzhledem k tomu, že je jeho velikost zhruba 180 centimetrů, tak má proporce atleta s postavou do „V“. Kombinace matné bílé a černé barvy působí elegantně a hlava robota, ve které se pak nachází většina senzorů a kamer má lesklou černou barvu. Zajímavě působí extrémně útlý pás, který spojuje trup s končetinami. Uvidíme, jak bude robot působit v momentě, kdy se začne pohybovat a pošlete jej sekat zahradu, zatím však vypadá mnohem sympatičtěji, než jak jsem si jej představoval a i moje žena, která jej původně do domu nechtěla řekla, že jej vezme na milost a smíme si ho pořídit.