Toto Instagram Story může vyřadit z provozu váš iPhone

Možná jste i vy zaznamenali (nebo dokonce na vlastní kůži zakusili) virální instagramový vtípek, který měl za následek znefukčnění řady iPhonů. K selhání přístrojů došlo poté, co zasažení uživatelé na Instagramu otevřeli výběr InstaStories od uživatele s přezdívkou „pgtalal“. Dělo se tak po dobu několika posledních týdnů, a zajímavé je, že k chybě docházelo zásadně u iPhonů, nikoliv u smartphonů s operačním systémem Android, kdy se uživatelům zkrátka jen ukázala fialová obrazovka s konfetami. Celou věc se ve svém nedávném videu pokusil vysvětlit youtuber jménem Arun Maini.

Zmíněný youtuber si hned na několik různých telefonů nainstaloval aplikaci Instagram, aby mohl lépe vypozorovat, jak na inkrimované InstaStory reagují jednotlivé telefony. Po chvilce testování zaznamenal, že veškeré testované iPhony – včetně iPhonu 12 Pro Max – po otevření zmíněného výběru stories přestaly fungovat. V případě smartphonů s operačním systémem Android byla ale reakce odlišná – zatímco dražší modely těchto smartphonů přežily zobrazení daného obsahu zcela bez úhony a jejich uživatelské rozhraní i nadále reagovalo, u levnějších smartphonů s Androidem došlo ke stejné reakci, kterou youtuber zaznamenal u iPhonů.

Tvůrce nakonec kontaktoval hned několik vývojářů včetně Ananaye Arory z arizonské státní univerzity. Ten začal celou věc spolu se zmíněným youtuberem zkoumat, a došli k závěru, že za vším stojí časomíra s odpočtem a instagramový kvíz, který je součástí inkriminovaného příspěvku. K problému došlo z toho důvodu, že uživatel s přezdívkou Pgtalal využil k manipulaci s výškou a šířkou prvků uživatelského rozhraní zmíněného příspěvku HTTP proxy. Výsledkem bylo to, že majitelé dražších smartphonů s Androidem viděli na displejích svých mobilů zvětšenou verzi časomíry, u iPhonů a levnějších Androidů ale nebylo možné obsah vyrenderovat, a vše skončilo selháním telefonu.

Zajímavé také je to, kdo vlastně onen Pgtalal je. Dotyčný nakonec sám kontaktoval zmíněného youtubera, kterému kromě jiného prozradil, že je mu čtrnáct let, a že s programováním koketuje již od svých jedenácti let. Doma v karanténě se jednoduše nudil, a proto zkoušel jen tak pro zábavu vytvářet instagramové chyby. V tuto chvíli již samotný Instagram chybu opravil, zároveň ale nabádá k opatrnosti a vyzývá uživatele k tomu, aby si raději nezkoušeli zmíněné InstaStory přehrát.