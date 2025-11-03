Apple zmínil při oznamování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí i Česko! Tušíte, proč?

Na minulý čtvrtek si Apple naplánoval zveřejnění finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí a jak už nyní všichni víme, velmi se mu v něm dařilo. Skvěle si totiž vedly jak nové iPhony, tak i Macy či třeba segment služeb v čele s Apple Pay, App Storem a tak dále. A přestože se toho o finančních výsledcích Applu napsalo v posledních dnech opravdu hodně, jedna zajímavá věc valné většině z nás doposud unikala. Málokdo totiž ví, že se Apple při hovoru s investory zmínil v krátkosti i o České republice.
Česko si zmínku v konferenčním hovoru Applu po oznámení finančních výsledků vysloužilo díky největší tuzemské bance, kterou je Česká spořitelna. Ta totiž pro své zaměstnance pořídila přes 5000 iPhonů coby doplnění jejího stávajícího ekosystému tisíců iPadů a Maců. „In The Czech Republic, its largest bank, Ceska sporitelna, continues to invest in the Apple ecosystem with over 5,000 iPhones in addition to its existing thousands of iPads and Mac,“ zaznělo konkrétně při konferenčním hovoru. A ačkoliv se jedná samozřejmě jen o krátkou zmínku, vždy je fajn vidět, že Apple Česko jako takové reflektuje, což je příslibem do budoucna ohledně spouštění nových služeb a tak podobně.
Konferenční hovor Applu s investory si lze pustit zde
O České republice, respektive pak největší tuzemské bance se pak hovoří v čase 20:22.
Tak to konecne budeme mit Siri v cestine!