10 zajímavostí, kterými se čerstvě pochlubil Apple: Rekordní tržby, šílený zájem o iPhone 17 a velký návrat Siri

Apple má za sebou další výsledkovou konferenci a jak už to u Cupertina bývá, opět bylo o čem mluvit. Zářijové čtvrtletí (tedy čtvrtletí od července do září) se totiž stalo vůbec nejúspěšnějším v historii firmy, a přestože se nejednalo o žádné velké produktové žně, dokázal Apple překonat očekávání analytiků i s poměrně konzervativní nabídkou. Šéf Applu Tim Cook a finanční ředitel Kevan Parekh navíc při následném hovoru s investory odkryli několik zajímavých detailů, které stojí za pozornost.

1. Rekordní zářijové čtvrtletí

Apple za poslední tři měsíce utržil neuvěřitelných 102,5 miliardy dolarů, čímž překonal dosavadní rekord a potvrdil, že ani po letech mu dech rozhodně nedochází. I když šlo o období, kdy většina zákazníků čekala na příchod iPhonu 17, firma dokázala naplnit pokladnu až po okraj. V praxi to znamená meziroční růst o několik procent a zároveň silný odrazový můstek pro nadcházející vánoční sezónu, která bývá pro Apple tradičně klíčová.

2. iPhone 17 táhne jako nikdy

Tim Cook v průběhu hovoru několikrát zopakoval, že poptávka po nové generaci iPhonů je doslova „off the charts“, tedy mimo tabulky. Zájem zákazníků podle něj překonal i ta nejoptimističtější očekávání a některé modely jsou stále omezené na skladě. Cook úspěch přičítá hlavně mimořádně silné produktové řadě, kdy iPhone 17 Pro označil za „nejvíce profi iPhone v historii“ a iPhone Air prý působí v ruce tak lehce, že „máte pocit, že odletí“.

3. iPad stojí na místě, ale přitahuje nové zákazníky

Tržby z iPadů se sice drží prakticky na stejné úrovni jako loni, konkrétně na 6,95 miliardy dolarů, ale jedna statistika zaujala. Konkrétně polovina všech kupujících iPadu v tomto čtvrtletí byla úplně novými uživateli. Jinými slovy, Apple dokázal přilákat čerstvé publikum, které s jeho tablety dosud nemělo zkušenosti. To může naznačovat, že modernizace nabídky a atraktivnější ceny pomalu zabírají.

4. Mac zažívá renesanci

Pokud někdo během posledních měsíců překvapil, jsou to Macy. Apple oznámil, že příjmy z počítačové divize vzrostly na 8,7 miliardy dolarů, zatímco loni to bylo 7,7 miliardy. Tahounem byl především MacBook Air s čipem M3, který si získal obrovskou popularitu díky výkonu i mobilitě. Uživatelská základna Maců navíc dosáhla historického maxima, což potvrzuje, že se ekosystém počítačů Applu pevně usadil i mimo sféru profesionálů.

5. Služby lámou rekord za rekordem

Segment služeb se opět ukázal jako zlatý důl. Apple utržil 28,8 miliardy dolarů, čímž překonal loňských 25 miliard a posunul se do úplně nové ligy. Růst zaznamenaly všechny regiony, přičemž největší tahounem bylo Apple Pay a předplatné App Store. Služby se zároveň staly vůbec nejstabilnějším zdrojem příjmů. Už totiž překonaly hranici 100 miliard dolarů ročně a rostou o více než 14 %.

6. Apple Watch a Vision Pro stagnují

V kategorii nositelností Apple poprvé po delší době zaznamenal mírný pokles. Tržby klesly z 9,04 na 9,01 miliardy dolarů, což sice není dramatické číslo, ale signalizuje, že trh s chytrými hodinkami i headsety už zřejmě dosáhl určitého nasycení. Cook ale dodal, že firma má v záloze „několik zajímavých překvapení“, která by mohla kategorii znovu rozhýbat a mnozí analytici spekulují, že tím narážel na novou generaci Vision Pro pro širší publikum.

7. Siri čeká velký restart

Tim Cook dále potvrdil, že Apple chystá zásadní vylepšení hlasové asistentky Siri, které by mělo dorazit v příštím roce. Nová verze má být úzce propojená s Apple Intelligence a nabídnout výrazně přirozenější interakci i širší integraci s aplikacemi třetích stran. Cook také naznačil, že se Apple nebrání dalším partnerstvím po vzoru ChatGPT, což otevírá dveře zajímavým kombinacím.

8. Umělá inteligence jako priorita

Finanční ředitel Kevan Parekh se v souvislosti s novou Siri nechal slyšet, že Apple výrazně navýšil investice do vývoje AI, které se mají pohybovat mezi 18,1 a 18,5 miliardy dolarů ročně. Firma podle něj pracuje na několika vlastních modelech zároveň a zvažuje i možné akvizice, pokud by urychlily vývoj. Je tedy jasné, že Apple bere AI vážně a nechce v této oblasti zůstat pozadu za konkurencí.

9. Čína zůstává slabším článkem řetězu

Ne vše je však zalité sluncem. Navzdory globálním úspěchům totiž zaznamenal Apple pokles příjmů z Číny, kde tržby spadly z 15 na 14,5 miliardy dolarů. Cook však zůstává optimistický. Prosincový kvartál by totiž podle něj měl přinést návrat k růstu díky silné poptávce po iPhonu 17 a zlepšené distribuční síti.

10. Vánoční čtvrtletí bude možná nejsilnější v historii

Cook na závěr prozradil, že v nadcházejícím čtvrtletí očekává růst tržeb o 10 až 12 % meziročně. Pokud se čísla potvrdí, mohl by Apple zažít nejsilnější prosincové čtvrtletí všech dob. Tahounem má být především iPhone, ale klíčovou roli mohou sehrát i nové služby a prodeje přes svátky.

