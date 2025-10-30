Nové iPhony jsou naprostý hit! Apple hlasí za Q3 rekordní tržby

Před malou chvílí zveřejnil kalifornský gigant své finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí (tedy za 3. čtvrtletí letošního roku). To bývalo v uplynulých letech obecně silné, jelikož se v něm projevily prodeje nové generace iPhonů, Apple Watch a obecně produktů představených na zářijové Keynote. A ani letošek není v tomto směru nepřekvapivě jiný, jak ostatně prorokovali v předešlých týdnech mnoho analytiků. Jak tedy Apple dopadl?
Applu se ve třetím čtvrtletí letošního roku podařilo dosáhnout tržeb ve výši 102,47 miliard dolarů a čistého čtvrtletního zisku ve výši 27.47 miliard dolarů.
Jen pro představu, Ve třetím čtvrtletí roku 2024 zaznamenal Apple tržby ve výši 94,94 miliard dolarů a čistý zisk pak vyšplhal na 14,7 miliard dolarů, avšak tehdy byl nižší kvůli doplatku daní v Irsku
Co se týče prodejních čísel samotných produktů, ty Apple bohužel opět nezveřejnil, jelikož jak v předloňském roce uvedl, jejich výpovědní hodnota je velmi malá. V tomto ohledu si tak budeme muset počkat na průzkumy různých analytických společností, které s nimi dorazí co nevidět.
Tržby z jednotlivých kategorií:
- iPhone: 49,02 miliard dolarů (Loni 46,22 miliardy dolarů)
- Služby: 28,75 miliard dolarů (Loni 24,97 miliardy dolarů)
- Mac: 8,73 miliard dolarů (Loni 7,74 miliardy dolarů)
- Chytré doplňky a příslušenství: 9,01 miliard dolarů (Loni 9,04 miliard dolarů)
- iPad: 6,95 miliard dolarů (Loni 6,95 miliardy dolarů)
V tuto chvíli probíhá hovor Tima Cooka a dalších předních představitelů Applu s investory, na kterém zřejmě zazní spousta dalších zajímavostí. O všech vás budeme v průběhu zítřejšího dne informovat. Určitě nás tedy nepřestávejte číst.