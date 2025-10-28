Zavřít reklamu

Apple už má hodnotu přes 4 biliony dolarů. Pomohl mu rekordní start prodejů iPhonů 17

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple si připsal další obrovský úspěch. Jeho tržní hodnota v úterý vůbec poprvé v historii překročila hranici čtyř bilionů dolarů, čímž se stal teprve třetí společností na světě, které se to podařilo. Přestože Apple jako první dosáhl hranic jednoho, dvou i tří bilionů, tentokrát ho předběhli Nvidia a Microsoft.

Hodnota Applu vystřelila vzhůru především díky velmi silnému startu prodejů iPhonů 17, které podle analytiků výrazně překonaly očekávání. Zejména iPhone 17 a 17 Pro si po uvedení vedou nadprůměrně dobře, a to nejen v USA, ale i na klíčových trzích jako Čína nebo Indie. Právě tento silný začátek pomohl Applu krátce po otevření burzy dotknout se rekordní hranice 4 bilionů dolarů.

Na rozdíl od předchozích rekordů však Apple tentokrát nebyl první. Nvidia se díky boomu umělé inteligence a rostoucí poptávce po jejích GPU dostala přes čtyři biliony už v červenci. Krátce poté ji následoval Microsoft, který díky cloudovým službám a investicím do AI své hodnoty také dosáhl a dnes se k ní znovu vrátil.

Apple má však k rekordnímu momentu své vlastní důvody k oslavě. Ve čtvrtek firma zveřejní své čtvrtletní výsledky, které poprvé odhalí, jak se iPhone 17 prodává v prvních týdnech po uvedení. A přestože Apple už několik let neuvádí konkrétní počty prodaných kusů, z výše tržeb bude možné dobře vyčíst, jak si nová generace vede v porovnání s loňskými modely.

