Vánoční program na Apple TV odhalen: Dorazí druhý díl loňského hitu či Charlie Brown zdarma!

Apple TV letos chystá sváteční nadílku, která potěší nejen předplatitele, ale i ty, kteří si chtějí zpříjemnit prosincové večery bez nutnosti platit. Streamovací služba Applu totiž oznámila speciální vánoční program, který přinese dvojici zcela nových filmů, návrat oblíbených klasických speciálů i možnost sledovat některé tituly zdarma.
Tím největším tahákem bude pokračování loňského hitu The Family Plan s Markem Wahlbergem v hlavní roli. Pokračování s názvem The Family Plan 2 se tentokrát odehrává v Evropě a přichází v ideálním čase – 21. listopadu. Dan (Wahlberg) plánuje se svou ženou (Michelle Monaghan) a dětmi idylickou dovolenou v zahraničí, ale klidné svátky naruší tajemná postava z minulosti (Kit Harington). Z dovolené se tak stává akční honička plná přestřelek, loupeží a rodinných hádek v kulisách zasněžené Evropy.
Druhým novým přírůstkem do vánoční nabídky bude pohádkově laděný speciál The First Snow of Fraggle Rock od legendárního studia Jima Hensona. Premiéra proběhne 5. prosince a čeká nás v ní návrat do světa Fraggles, kde se tentokrát vše točí kolem první sněhové vločky sezóny – a také kolem hledání inspirace a rodinného porozumění.
Apple zároveň potvrdil návrat klasických vánočních příběhů s partou Peanuts. A Charlie Brown Thanksgiving bude možné sledovat zdarma 15. a 16. listopadu, zatímco A Charlie Brown Christmas si užijete bez předplatného 13. a 14. prosince.
Z novějších titulů pak Apple doporučuje mimo jiné muzikálovou komedii Spirited z roku 2022 s Ryanem Reynoldsem a Willem Ferrellem, která si od své premiéry získala pověst jedné z nejlepších vánočních filmových novinek posledních let. Pokud vás baví Ted Lasso, stojí za zmínku i sváteční koncert Hannah Waddingham: Home for Christmas, ve kterém se kromě představitelky Rebeccy z Lassa objeví i další známé tváře z oblíbeného seriálu.
Zkrátka, Apple letos sází na kombinaci nostalgie, novinek a přístupnosti – a dává jasně najevo, že Vánoce budou na Apple TV opravdu ve velkém stylu.