Na Apple TV míří další pecka! Tento seriál si rozhodně nesmíte nechat ujít

Apple oznámil datum premiéry druhé řady napínavého seriálu Hijack, ve kterém se opět představí Idris Elba. Nová sezóna bude mít premiéru ve středu 14. ledna 2026, přičemž další epizody dorazí vždy po týdnu. První řada seriálu Hijack, která měla premiéru v roce 2023, se stala jedním z nejúspěšnějších thrillerů na Apple TV. Zaujala především svou originální formou vyprávění v reálném čase. Sedmidílný příběh zachycoval dramatický sedmihodinový let z Dubaje do Londýna, během kterého došlo k únosu letadla. Právě díky napětí, neustálému tempu a přesvědčivému výkonu Idrise Elby získal seriál vynikající hodnocení od kritiků i diváků.
Druhá řada se tentokrát přesouvá z nebes na koleje. Děj se bude odehrávat v prostředí vlaku, což zní zajímavě. Apple už zveřejnil první krátkou ukázku na platformách X a YouTube, která potvrzuje, že seriál si zachová svůj realistický styl i vysoké tempo. Apple TV tak dále posiluje svou pozici v žánru thrillerů. Vedle Hijack nabízí například nové série jako The Last Frontier, Down Cemetery Road od autora Slow Horses nebo očekávaný titul The Savant. Diváci mohou první řadu Hijack zhlédnout exkluzivně na Apple TV, která je dostupná za 12,99 USD měsíčně a zahrnuje i další hity jako Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo či Shrinking. Viděli jste tento seriál?