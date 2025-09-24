Nová Apple TV má dorazit ještě letos. Jaké novinky přinese?

Podle dosavadních úniků a analýz se Apple chystá představit novou generaci Apple TV ještě do konce tohoto roku. Spekuluje se hned o několika významných vylepšeních.
Rychlejší čip a moderní konektivita
Server Bloomberg uvádí, že zařízení dostane Apple N1 čip, který podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Wi-Fi 7 umožňuje přenos dat přes pásma 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz současně a je teoreticky až 4× rychlejší než Wi-Fi 6. Bluetooth 6 pak nabídne nižší latenci a stabilnější spojení.
Dalším vylepšením má být přechod na A17 Pro čip, který známe z iPhonu 15 Pro nebo iPadu mini 7. Díky tomu se očekává nejen vyšší výkon a 8 GB RAM, ale také podpora Apple Intelligence v rámci tvOS.
Možná kamera a nižší cena
Spekuluje se také o integrované kameře pro FaceTime a potenciálních ovládání gesty. To by umožnilo videohovory bez nutnosti používat iPhone nebo iPad. tvOS 26 navíc přináší rozšíření pro FaceTime včetně personalizovaných tapet kontaktů či živých titulků ve více jazycích.
Fotogalerie
Analytik Ming-Chi Kuo už dříve naznačil, že Apple by mohl nabídnout Apple TV za cenu pod 100 dolarů, což by ji posunulo do stejné cenové hladiny jako levné streamovací zařízení od Amazonu či Roku. Aktuální Apple TV 4K (3. generace) startuje v USA na 129 dolarech (u nás je to 4 190 Kč.
Kdy přijde?
Mark Gurman očekává, že nové zařízení bude představeno koncem roku 2025, pravděpodobně v říjnu nebo listopadu. Pokud by se tato predikce potvrdila, šlo by o první velkou hardwarovou aktualizaci Apple TV od října 2022.