Apple TV+ končí! Jablečná streamovací služba se dočká přejmenování

Na tento týden si Apple zřejmě nepřipravil jen představení nových iPadů či MacBooků s čipy M5, ale taktéž poměrně zajímavé oznámení ohledně jeho streamovací videoslužby. Kalifornský gigant totiž oficiálně oznámil, že Apple TV+ nově ponese název pouze „Apple TV“. Informace se objevila poněkud nenápadně až v závěru tiskové zprávy o chystané premiéře filmu F1: The Movie na Apple TV 12. prosince.
Podle Applu je součástí změny i „nová, živá vizuální identita“, která by měla značku posunout dál, ačkoliv webové stránky společnosti zatím zůstávají beze změn. Zajímavé je, že i popis služby v závěru tiskové zprávy už nese nový název bez původního „plus“.
Fotogalerie
Aktuálně je Apple TV dostupná ve více než 100 zemích a regionech, a to na více než miliardě obrazovek. Kromě iPhonů, iPadů, Maců a Apple TV boxů ji lze sledovat i na chytrých televizorech značek Samsung, LG, Sony, Vizio, TCL a dalších, dále na zařízeních Roku, Amazon Fire TV, Chromecastu, herních konzolích PlayStation a Xbox, či přímo na webu tv.apple.com. Měsíční předplatné zůstává na 199 Kč, s týdenní zkušební dobou zdarma pro nové uživatele. Při koupi nového iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple TV pak Apple stále nabízí tři měsíce sledování zdarma.
Zajímavé ovšem je, že Apple už roky používá označení Apple TV také pro svůj hardware i aplikaci, která slouží jako rozcestník pro streamovací služby. To může nyní vést k určité záměně názvů, protože pod stejným jménem bude nově existovat jak zařízení, tak samotná streamovací platforma. Proč se Apple rozhodl tento krok udělat, zatím zůstává otázkou — jisté ale je, že jde o jeden z nejvýraznějších rebrandů v historii jeho služeb.