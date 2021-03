Facebook chystá speciální Instagram pro děti

Po aktualizaci, která omezuje funkci přímých zpráv teenagerům, může už brzy Instagram představit kompletně novou platformu pro děti. Facebook totiž pracuje na nové verzi populární sociální sítě s vizuálním obsahem zaměřeným na mladé uživatele. Tento Instagram pro děti by tak mohli využívat uživatelé mladší 13 let.

Podle zprávy magazínu BuzzFeed News byla tato nová platforma zmíněna v interním příspěvku společnosti, která se mu dostala k nahlédnutí. Produktový viceprezident Instagramu Vishal Shah zde poznamenává, že společnost Facebook chce nabídnout bezpečnou verzi Instagramu vytvořenou výhradně pro děti, tzn. pro ty uživatele, kterým ještě nebylo 13 let.

Právě tento věk je totiž hranící, od které je možné založit si v síti účet. K dispozici je dokonce i speciální stránka podpory pro hlášení profilů dětí do 13 let registrovaných na Instagramu. Sociální síť, a spíše především Facebook samotný, však chce i z tohoto publika vytěžit maximum, protože mu zde jednoduše utíká jistá cílová skupina. Začátkem tohoto týdne přidal Instagram nové omezení, které mladistvým do 18 let brání v přijímání zpráv od dospělých, což je způsob, jak chránit mladší uživatele před potenciálně škodlivým obsahem. Pokud se Instagram pro děti stane realitou, pravděpodobně bude mít za sebou mnohá omezení a samozřejmě i rodičovskou kontrolu.

Ačkoli zde Facebook vidí jasnou příležitost oslovit i o poznání mladší publikum, a to protože je tato sociální síť mezi teenagery velmi oblíbená, není známo, jaký bude mít z těchto uživatelů vlastně prospěch. Mnoho států má zákony, které zakazují cílení reklamy na děti, nemluvě o dalších zákonech, které společnostem zakazují hostování obsahu od uživatelů mladších 13 let. Už nyní ale společnost nabízí službu Messenger Kids, která rodičům umožňuje určit, se kterými uživateli může jejich ratolest chatovat.