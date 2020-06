Bývalí inženýři Applu vymysleli vychytávku, která může způsobit revoluci ve vývoji smartphonů

Koronavirová krize jasně ukázala, že nynější schéma vývoje smrartphonů v čele s iPhony není ani zdaleka optimální. Prakticky okamžitě poté, co se začala epidemie šířit z Číny, do ní byly stopnuty lety z mnoha zemí, což se právě na vývoji mnoha smartphonů neblaze podepsalo. Inženýři z celého světa jsou totiž zvyklí jezdit do svých partnerských továren v Číně vypomáhat se spuštěním výroby novinek či dokončením vývoje určitých komponentů, které musí být zcela dle jejich představ, jelikož jedině tak bude možné jej v telefonu využít přesně tak, jak bylo zamýšleno – tedy naplno a hlavně bez jakýchkoliv omezení dalších komponentů. Tyto osobní návštěvy jsou například pro Apple natolik důležité, že byl dokonce nucen dokončování iPhonu 12 částečně zamrazit a přestože v tomto režimu fungoval jen pár týdnů, dohnat toto manko již podle všeho nestihne a iPhony 12 proto světu představí až v říjnu. Podobným problémům by však mohl být již brzy konec.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -1 iPhone 12 Pro koncept -2 Vstoupit do galerie

O eliminaci možných budoucích problémů s vývojem smartphonů se má postarat startup, za kterým stojí bývalí inženýři Applu Anna-Katarina Shedletsky a Sam Weiss. Ti vytvořili software, který lze napojit na vybavení výrobních linek smartphonů a pomocí jejich kamer detailně vyráběné produkty kontrolovat. Kontrola přitom nebude závislá jen na lidech, ale z velké části bude v rukou umělé inteligence. Ta má mít v databázi snímky dokonale vyrobených komponentů či hotových produktů, které bude s právě vyráběnými předměty v reálném čase porovnávat a jakmile narazí na jakoukoliv odlišnost, informují o tom fyzického pracovníka, který začne problém řešit. Vyráběné produkty budou monitorovány větším množstvím kamer, díky čemuž by mělo být zajištěno, že se přes systém podaří odhalit i ty nejmenší detaily. S ohledem na neustálé zlepšování kamer se dá navíc očekávat, že i samotná technologie půjde svou kvalitou nahoru.

Celý systém si již měla dle dostupných informací vyzkoušet Motorola či Flir a jelikož se osvědčil, ve světě je o něj čím dál větší zájem. Jeho hromadné implementace napříč fabrikami bychom se tedy mohli dočkat již relativně brzy. Otázkou nicméně je, zda jeho hromadné nasazení neodhalí jeho slabiny, které této na první pohled revoluční technologii nepodrazí nohy. Vše v tomto směru nicméně ukáže až čas. Pokud se nicméně systém ukáže jako spolehlivý, je možné, že právě stojíme na prahu změny vývoje smartphonů z hlediska cestování klíčových inženýrů do zemí výrobců.