Apple zcela ovládl žebříček nejprodávanějších smartphonů za Q2 2023

Společnost counterpoint zveřejnila statistiku celosvětových prodejů smartphonů za Q2 2023, tedy za období od 1.4. 2023 do 30.6. 2023. V tomto období prodejům jasně kraloval Apple a to i přes to, že jen o 3 měsíce později od skončení Q2 2023 se světu představila zcela nová řada telefonů od Applu. Přesto se nejprodávanějším telefonem na světě za Q2 2023 stal iPhone 14, následovaný iPhone 14 Pro Max, za kterým skončil iPhone 14 Pro. Dokonce i čtvrté místo pak patří iPhonu a to konkrétně iPhone 13.

Zajímavé také je, že až na jednu výjimku tvoří zbývajících 6 nejprodávanějších smarptphonů za Q2 2023 řada A od Samsungu, což je střední třída telefonů od společnosti Samsung, Nejdražší model z řady Samsung A přitom stojí 10 990Kč, tedy méně než polovinu toho, co si Apple účtuje za iPhone 14. Pouze jediný model z prémiových telefonů Samsungu se dostal do deseti nejprodávanějších smartphonů a to Galaxy S23 Ultra, který skončil na 8 místě. Apple je tedy skutečně mašina na peníze a jeho telefony jsou nejprodávanější na světě navzdory jejich ceně.