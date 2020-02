Displej ohebného smartphonu Galaxy Z Flip od Samsungu poškrábete i nehtem

Je tomu již téměř týden, co se Samsung rozhodl svět opět přesvědčit o tom, že ohebným smartphonům z hlediska budoucnosti věří. Na své konferenci Unpacked totiž minulé úterý představil svůj druhý telefon s ohebným displejem. Ten nese název Galaxy Z Flip a dle Samsungu by měl být v mnoha ohledech lepší než jeho nepřímý předchůdce Galaxy Fold. Oproti němu nabídne novinka třeba i unikátní ohebnou skleněnou obrazovku s názvem Ultra Thin Glass, která má být dle slov Samsungu naprosto úchvatná. Jak se však zdá, toto tvrzení o displeji jako takovém zcela neplatí.

Displej ohebného Galaxy Fold je vyroben z revolučního polymeru (alespoň dle slov Samsungu), který mu zajišťuje jeho ohebnost. I díky tomuto tvrzení tak mnozí fanoušci ohebných telefonů vcelku bez problému přijali to, že je displej Foldu vcelku měkký a tudíž i náchylnější na různá poškození typu vrypů. Od skleněného Ultra Thin Glass použitého na Z Flipu proto mnozí očekávali, že posune odolnost ohebných smartphonů na novou úroveň, jelikož vsadí ve své podstatě na materiál, na který vsází v případě displejů i klasické smartphony. První větší testy odolnosti zveřejněné na youtubovém kanálu JerryRigEverything nicméně ukazují, že ani u tohoto telefonu se o dobré odolnosti displeje hovořit nedá. V testech se totiž podařil displej poškodit jak různými nástroji s plastovými hroty, tak i nehtem na prstu, kterým tester na displej zatlačil.

Samsung na crash test svého telefonu zareagoval vcelku pohotově tvrzením, že poškození nastalo na ochranném filmu skla a nikoliv přímo na skle. Tato ochrana by měla být podobná té, která je použita i u Galaxy Fold, takže by se mělo jednat de facto o velmi tenkou fólii, která je velmi pevně uchycena na displej. Nevalnou odolnost displeje pak jihokorejský gigant nepřímo potvrzuje tím, že do telefonu přidal upozornění nabádající uživatele při jejich zapnutí k opatrnému používání a žádným velkým tlakům na displej. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že až se Ultra Thin Glass tváří jako zajímavá revoluce na poli ohebných smartphonů, faktem je, že minimálně z hlediska odolnosti (kterou od skla uživatelé zkrátka očekávají) se o revoluci rozhodně nejedná – ba naopak. Nezbývá tedy než doufat, že se Samsungu podaří všechny podobné mušky do budoucna vychytat a další generace jeho ohebného telefonu nabídnou už skutečně odolné displeje, srovnatelné s displeji klasických smartphonů. Potenciál na to Samsung rozhodně má.