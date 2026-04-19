Nejlepší novinky na HBO Max pro tento týden

Říjnové nebe
Po vypuštění Sputniku v roce 1957 se teenager Homer rozhodne stavět rakety. S pomocí učitelky jde za snem navzdory městu. Film byl natočen podle skutečných událostí. Pohltil vás nedávný let Artemis II? Snímek Říjnové nebe vám umožní setrvat ještě chvíli v této náladě…
Nene
Na mraky se už nikdy nebudete dívat stejně. Hororový epos o sourozencích vlastnících ranč, kteří se stanou svědky podivného a mrazivého objevu. Snímek Nope si rozhodně nenechte ujít. Vcelku neotřelý, se zdařilou kamerou a výbornou atmosférou. A po skončení zkuste vyjít ven a jen tak se zadívat do mraků…
G20
Teroristé obsadí summit G20. Prezidentka Sutton využije své politické i vojenské zkušenosti, aby ochránila rodinu i svět. Snímek G2 se netěší příliš dobrému uživatelskému hodnocení a já osobně si jej nejspíše nechám ujít. Pokud jej chcete zhlédnout, raději se možná připravte na to, že jej budete sledovat spíše coby lehčí bizár.
E. T., mimozemšťan
Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická loď mimozemšťanů. Podivné postavičky se rozešly sbírat vzorky do okolí a jen jedna z nich se dostala až na kraj lesa. Okouzlena světly velkoměsta zapomněla na své poslání. Proto se nedostala včas na palubu a uvízla na naší planetě. Úkryt nalezl mimozemšťan v kůlně nejbližšího domu a tady ho objevil desetiletý Elliot, který ho představil i svým sourozencům. Stali se z nich kamarádi, ale tomu malému, kterému děti začaly říkat E.T., se strašně stýská po domově a chce stůj co stůj s těmi „svými“ navázat spojení. Nezdaří se a E.T. se rozstoná. V té době už je jeho úkryt vypátrán a nemocný mimozemšťánek se ocitne v rukou vědců. Z hodiny na hodinu chřadne až přístroje konstatují jeho smrt. Jen Elliotovi dá najevo, že tomu tak není a že se mu podařilo navázat kontakt s domovem. Dětem se podaří svého kamaráda ze vzdálené planety zachránit. Dojemný, nostalgický, pohádkový, nestárnoucí – takový je E.T. mimozemšťan. Proč si ho vlastně nepřipomenout třeba zrovna tento víkend?