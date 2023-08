Je tohle budoucnost videa ve smartphonu? Canon ukázal unikátní kameru 

Společnost Canon ukázala dlouho očekávanou novinku. Jedná se o snímač SPAD, tedy Single Photon Avalanche Diode, který chce být revoluční. Má navíc našlápnuto k tomu, abychom se jej jednou dočkali i ve smartphonech.

Aktuální mobilní telefony jednoduše bojují se světlem. Generaci od generace se jednotlivé řady předhánějí v tom, o kolik lépe uvidí zejména v noci. Všechno to má ale vesměs společného jmenovatele – jde o fotografie, nikoli videa. Právě to by mohla kamera Canon MS-500 snadno změnit. Právě díky snímači, který obsahuje, uvidí nejen za špatného světla, ale i v noci.

Snímač začínal na rozlišení 1 MPx, později ale přešel na 3,2 MPx, což může vypadat jako opravdu málo, jenže už to stačí na Full HD videa. Jeho lavinovité šíření signálu dokáže počítat každý jeden foton, přičemž výsledek je poté převáděn na přesný digitální signál. Lidské oko tedy uvidí jen tmu, tomuto snímači by ale neměla činit takový problém. Netrpí šumem, a dokonce nabídne i odpovídající barvy.

Čip má velikost 1,0“, která se právě poslední dobou objevuje ve smartphonech stále více. Výrobci by jej tak mohli použít pro další objektiv, protože právě s ohledem na počet MPx by to nebylo vhodné pro běžné fotografie. Problém je především jeden. Jak jistě tušíte, je jím cena. První kamera, kterou je tedy Canon MS-500, vyjde na 25 tisíc dolarů. Než se tedy tohoto řešení v nějakém smartphonu dočkáme, bude pár let trvat.