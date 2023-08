Je zde další potvrzení největší novinky iPhonů 15. Podívejte se na uniklé fotografie

Stále více a více úniků potvrzuje ten zásadní fakt, že se letos v řadě iPhonů 15 skutečně dočkáme USB-C konektoru namísto standardního Lightningu. Už je zde tedy třetí sada různých fotografií, které tento konektor ukazují. Přijaté zákony v Evropské unii a v menší míře nyní i v Saúdské Arábii znamenají, že Apple bude nucen na USB-C přejít chtě nechtě. Jedinou otázkou vlastně bylo, kdy tak skutečně udělá. Všechno nasvědčuje tomu, že to bude až letos, i když by tak mohl udělat vlastně až s iPhony 17.

S tím, jak unikají informace z dodavatelského řetězce, se tak s největší pravděpodobností stane právě už v iPhonech 15. Apple tak nebude na nic čekat a možná nám tuto změnu ukáže jako jeden z velkých upgradů připravované řady namísto toho, aby udržoval utrpení jménem Lightning co nejdéle to půjde. Do jisté míry to potvrzuje i leaker Majin Bu, který sdílel v sociální síti X/Twitter příspěvek výše nabízející galerii sedmi obrázků znázorňujích údajné součásti z iPhonu 15 Plus.