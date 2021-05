Antisledovací systém AirTagu budí rozpaky, některým se zdá nedostatečný

Když Apple na své první letošní Keynote světu představil AirTag, zaujal u něj mimo jiné prezentací jeho antisledovacího systému, který by měl jablíčkářům zajistit to, že jím nebudou moci být kýmkoliv sledováni. Jak se však zdá, systém není až tak spolehlivý, jak se alespoň z prezentace mohlo zdát. Minimálně reportér Goeffrey Fowler z Washington Post je o tom přesvědčen.

Fowler za dobu svého testování AirTagu zjistil, že ačkoliv jej je schopný iPhone v případě, že je pro něj cizí, zachytit velmi brzy a tedy mu neumožňovat odesílat polohu přes něj, kvůli husté síti Apple produktů v USA nemá útočník problém polohu oběti “označené” AirTagem s aktualizací po pár minutách sledovat. Oběť samotná se pak notifikace na sledování dočká až poté, co se například navrátí domů nebo obecně na místo, na kterém se vyskytuje často. Reportér tak de facto potvrdil závěry z naší recenze týkající se toho, že je funkčnost lokalizátoru extrémně ovlivněná tím, v jak husté Apple síti se jeho majitel či oběť jím “označená” právě pohybuje.

Zatímco výše zmíněné věci lze svým způsobem ještě pochopit, protože nejsou technicky vyřešitelné, například zvuková upozornění měl Apple podchytit dle redaktora daleko lépe. Ta se totiž začínají ozývat až tři dny poté, co je AirTag odpojen od “mateřského” iPhonu a zároveň například využíván právě pro sledování (nebo zkrátka tak, že má přístup k síti Najít). Zvuky navíc trvají vždy zhruba 15 vteřin, jsou poměrně tiché a především jsou mezi jednotlivými opakováními několikahodinové mezery. Jejich ignorace či přeslechnutí je tedy poměrně snadnou záležitostí. Kromě zvuků je pak dle Fowlera problémem i to, jak si AirTagy (ne)rozumí s telefony s Androidem. Ačkoliv jejich nekompatibilita by tak úplně nevadila, problémem je to, že Androidy na možné sledování jimi neupozorní.

Apple nesouhlasí

Washington Post se rozhodl se svými závěry konfrontovat i samotný Apple, který s nimi však absolutně nesouhlasí. Dle jeho názoru jsou totiž ochranná opatření v AirTagu pro znesnadnění sledování silné proaktivní odstrašující prostředky, které fungují dobře. Postupem času navíc kalifornský gigant zřejmě počítá s jejich dalším zdokonalováním, aby byl antisledovací systém ještě spolehlivější. Do té doby se však musí jablíčkáři smířit s tím, že určitá možnost (nejen) jejich sledování přes AirTag zastrčený například v jejich kapse či zavazadle zkrátka je.