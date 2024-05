Samsung popichuje Apple za jeho zpackanou reklamu na iPady Pro

Nedávné představení nové generace iPadů Pro doprovází zajímavá kontroverze, která dokonce přiměla Apple omluvit se. Řeč je konkrétně o reklamě, ve které hydraulický lis zlikvidoval nepřeberné množství hudebních nástrojů, malířských potřeba a dalších uměleckých předmětů. Právě za tuto destrukci umění si vysloužil kalifornský gigant tvrdou kritiku zejména z řad umělců, kteří považují podobná videa za jejich dehonestaci. Nikoho proto asi nepřekvapí, že kromě omluvy Apple přislíbil, že reklamu již nikde používat nebude, přestože byla naplánována například i do televize. A nikoho tím pádem zřejmě nepřekvapí ani to, že tento jeho přešlap se nyní rozhodl využít jeho hlavní konkurent Samsung.

Hlavním heslem reklamy Samsungu je fráze „Kreativitu nelze potlačit“, nebo chcete-li v originálu „Creativity cannot be crushed“. Už ze samotné fráze je tedy naprosto jasné, „odkud vítr vane“. I samotné video je pak de facto navázáním na to, kde Apple ve své reklamě skončil. Herečka se v ní objevuje v prostoru, který je plný zničených uměleckých předmětů, usedá na stupínek a začíná hrát na taktéž poškozenou kytaru. Před sebou pak má na stojánku umístění tablet od Samsungu, konkrétně model Galaxy Tab S9 Ultra, který jí doprovází. Jihokorejci tedy chtějí dát světu jasně najevo, že oni se umění opravdu skrze destruktivní reklamy vysmívat nehodlají a svůj tablet nevnímají jako něco, co je schopné vyloženě nahradit umělecké předměty.