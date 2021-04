Vše, co jste chtěli vědět o novém lokalizátoru Apple AirTag

Kromě nového iPadu Pro, iMacu a Apple TV jsme dočkali po mnohaměsíčních spekulacích taktéž lokalizátoru Apple AirTag. Abychom byli přesní, první zmínky o něčem podobném se vyrojily už v roce 2019. Na každý pád až nyní je konečně tady. Co tedy tento malý kus technologie umí?

Věru je třeba říct, že se jedná zkrátka a dobře o lokalizátor, který bude pracovat s Find My, jež bylo nedávno otevřeno i výrobcům zařízení třetích stran. Apple toto zařízení prezentoval jako účinnou klíčenku. Pokud zkrátka a dobře ztratíte nějakou věc, není na místě propadat panice, teda pokud v ní (na ní) máte AirTag. Můžete jej najít za pomoci Find My, nebo jej prozvonit. Uslyšíte jej díky zabudovanému reproduktoru. Pak, s trochou nadsázky, záleží pouze na tom, jaký máte sluch.

Velikost

Přesné rozměry bohužel momentálně známé nejsou. Dříve se hovořilo o rozměrech 32 x 32 x 6. Nicméně pokud si chcete udělat dobrou představu, prohlédněte si AirTag v AR na stránkách Applu.

Čip U1 a párování

Když s tímto čipem Apple přišel, nebylo na první pohled úplně jasné, jakým způsobem se bude dát využívat. S novějšími iPhony (od iPhonu 11) bude ale AirTag dávat skutečně smysl. Bude-li lokalizátor v dosahu, dokáže vás funkce „Přesné hledání“ navést, kudy máte jít. AirTag ale bude pracovat i se zařízeními, která U1 nemají. Konkrétně jde o iPhony SE, 6s a pozdější, iPod Touch 7. generace a pozdější, iPad 5. generace a pozdější, iPad Air 2. generace a pozdější, iPady Pro a iPad mini 4. generace a pozdější. Spojit AirTag se zařízením je více než snadné. Stačí na něj jednou klepnout, připojit jej k iPhonu či iPadu, pojmenovat jej a připevnit na objekt.

Soukromí

Apple při včerejší konferenci řekl, že základem je soukromí. AirTag vysílá zabezpečený Bluetooth signál. Okolní zařízení zapojená do sítě služby Najít signál zachytí a nahlásí polohu vašeho AirTagu do iCloudu. Vy ji pak následně uvidíte na mapě v aplikaci Najít. Celý proces je anonymní a zašifrovaný, a chrání tak soukromí všech zúčastněných. Navíc je úsporný, takže vás nemusí trápit baterie. Baterie by měla vydržet apřes rok a bude se vyměňovat. Spekulace okolo nabíjení magnetického docku pro Apple Watch se tak nenaplnily.

Režim ztraceného zařízení

Stejně jako ostatní jablečná zařízení se i AirTag dá přepnout do režimu ztraceného zařízení. Když ho pak zaregistruje jiné zařízení zapojené do sítě, automaticky na něj upozorní. Můžete ho taktéž nastavit tak, aby se nálezci zobrazily vaše kontaktní údaje, když AirTag přiloží ke smartphonu s NFC. Polohu svého AirTagu vidí jenom uživatel, přičemž polohová data a jejich historie se do samotného AirTagu neukládají. V anonymitě zůstávají i zařízení, která polohu AirTagu nahlásí. Všechna polohová data se ve všech fázích přenosu šifrují, takže se ani Apple nedozví informace o poloze vašeho AirTagu nebo identitě zařízení, které ho pomohlo najít.

A jak je to s možným sledováním cizích lidí? AirTag je navržený tak, aby odrazoval od nežádoucího sledování. Když se mezi věci připlete cizí AirTag, iPhone si ho všimne a upozorní na něj. Pokud ho ani po chvíli uživatel nenalezne, začne se na cizím AirTagu přehrávat zvuk, kterým se odhalí. Nemusíte se ale bát, že se to bude dít při každé návštěvě známého, který má rovněž AirTag. Upozornění se spouštějí, jenom když se zařízení vzdálí od svého vlastníka.

Odolnost a gravírování

Bylo by samozřejmě velice nešťastné, kdyby funkci AirTagu omezovala voda. Zařízení není vodotěsné, ovšem certifikace IP 67 zaručuje odolnost proti vodě a prachu. Do vody je možné jej ponořit na 30 minut do hloubky jednoho metru. Pokud byste chtěli AirTag udělat poněkud osobnější můžete si na něj vygravírovat iniciály či jedno ze 31 emoji.

Cena

Cena lokalizátoru AirTag v našich končinách je 890 korun. Balení po 4 kusech vás vyjde na 2990 korun. Gravírování je, jak uvádíme výše, bezplatné. Co říkáte na AirTag?