iMac (2021) oficiálně odhalen. Zaujme barvami, výkonem a mnoha dalšími vylepšeními

iMac (2021) už není jen vysněným produktem, o kterém se dnes a denně spekuluje. Před malou chvílí jej totiž Apple oficiálně světu na své první letošní Keynote představil. Co nového tedy svůj all-in-one stroj naučil?

iMac (2021) design

Spekulace ohledně nového designu iMaců se naplnily jen z části. Vypadají sice skutečně jinak, avšak příliš blízké vzhledu Pro Display XDR nejsou. K dispozici bdou hned v sedmi barevných variantách, mezi kterými naleznete modrou červenou, zelenou či žlutou. Zadní stranu zdobí velké logo Applu, předek je pak celý krytý jedním kusem skla.

iMac (2021) výkon

Srdcem nového iMacu je čip M1 využívaný například v nedávno představených MacBoocích Air, Pro či Macu mini. Ten je chlazen relativně malým chladičem, jehož nasazení si mohl Apple dovolit díky minimálnímu zahřívání. O velikosti větráku ostatně svědčí i tloušťka stroje 11,5 mm.

Díky čipu M1 je nový iMac dle slov Applu neuvěřitelně rychlý ve všech směrech – dokonce i při hrách a to nejen z těch Apple Arcade. Aktivní chlazení je zkrátka na stroji znát. Z hlediska CPU má být novinka o 85 % rychlejší oproti předešlé generaci, tedy minimálně při práci s kreativními aplikacemi. Co se pak týká grafického výkonu, ten by měl být o 50 % lepší než u předešlé generace. Strojové učení pak zrychlilo dokonce třikrát. Bohužel jsme se však od Applu nedozvěděli, s jakou konfigurací iMacu konkrétně srovnával.

iMac (2021) displej

Nový iMac se chlubí 24” 4,5K displejem disponujícím 11,3 miliony pixelů. Samozřejmostí je podpora P3 gamutu, True Tone či 500 nitů. Poměrně zarážející je pak to, že dostal do vínku jen 1080p přední kamerku, což není žádný zázrak. Apple se nicméně chystá její kvalitu zlepšivat pomocí výpočetního výkonu z čipu M1, díky čemuž by prý měla kamerka poskytnout nejlepší obraz, který kdy byl z webkamery Macu “vytěžen”.

iMac (2021) zvuk

Apple se u nového stroje chlubí rovněž velmi kvalitními reproduktory i mikrofony. Mikrofony jsou pak dle jeho slov dokonce nejlepší, které kdy byly v Macu využity. Docílil toho novým systémem reproduktorů, který funguje alespoň dle animace podobně jako u HomePodů – tedy využívá například odrazy zvuku od předmětů a tak podobně. Celkově pak iMac nabízí hned šest reproduktorů, díky kterým je schopný poskytnout skvělý přesvědčivý zvuk.

iMac (2021) další novinky

Mezi další vylepšení novinky ptří vylepšený handoff a režim kontinuity, díky které jste schopni extrémně rychle synchronizovat veškerá data s ostatními produkty. Potěší i nový napájecí konektor s adaptérem, do kterého lze zapojit Ethernet.

iMac (2021) klávesnice a myš

Upgradu se dočkala rovněž klávesnice a myš. Na výběr bude ze 3 klávesnic – Magic s klávesami pro emoji a DND, Magic Keyboard s novým Touch ID pro bezpečnější přihlašování a placení, a Magic Keyboard s Touch ID a numerickou klváesnicí. Co se pak týče Magic Mouse, ty se změnily jen v tom, že je Apple přebarvil do nových barev iMaců. Funkce nicméně zůstávají stejné.

iMac (2021) cena

Novinka bude dostupná ve druhé polovině května, předobjednávky začnou 30. dubna. Stroje budou začínat na 1299 dolarech, vyšší konfigurace pak na 1499 dolarech.