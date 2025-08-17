Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Žít

Williams je součástí byrokratického aparátu Londýna, který se snaží vzpamatovat z 2. světové války. Jednoho dne se dozví, že je smrtelně nemocný.

Zářijové děti

Ve světě ovládaném stínovou organizací musíte sáhnout do vlastní temnoty – jak daleko jste ochotni zajít, abyste vyrovnali misky vah?

Nezvratný osud: Pokrevní linie

Studentka Stefanie se vrací domů, aby našla toho, kdo jí pomůže zastavit děsivé noční můry a zachránit rodinu před nevyhnutelnou tragédií.

Space Jam: Nový začátek

NBA hvězda LeBron James se vydává na bláznivé dobrodružství s Bugsem Bunnym. Cesta dvou světů ukáže, co vše rodič udělá pro své dítě.

