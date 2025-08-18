Apple Watch se příští rok dočkají hned 3 zásadních vylepšení!

Zatímco v letošním roce se od Apple Watch žádné zásadní novinky neočekávají a modely Series 11, Ultra 3 a SE 3 tak budou „jen“ další kosmetickou úpravou předešlé generace, rok 2026 by měl být podstatně zajímavější. Tvrdí to alespoň asijský portál DigiTimes, který si v minulosti připsal na své konto hned několik přesných předpovědí.
DigiTimes se odvolává na zdroje z dodavatelského řetězce, které tvrdí, že Apple chystá na příští rok trojici zásadních novinek. Tou první má být zdvojnásobení počtu senzorů, což by mělo posunout hodinky zase o kus dál směrem k přesnějšímu měření a menší závislosti na algoritmech. To v praxi znamená nejen lepší výsledky sledování zdraví a sportu, ale i úsporu energie, která je v případě chytrých hodinek pořád citlivým tématem.
Druhou velkou změnou má být úprava designu. Spekulace o kompletním přepracování se sice objevují už delší dobu, podle DigiTimes ale Apple zachová charakteristické kulaté uspořádání senzorů na spodní straně hodinek. Přesto bychom se měli dočkat viditelných změn, které by mohly přinést svěží vzhled a odlišit nové modely od těch předchozích.
A konečně, třetím klíčovým bodem má být výrazně lepší energetická efektivita, což by v ideálním případě mohlo přinést delší výdrž na jedno nabití. Právě výdrž hodinek je přitom jednou z nejvíce kritizovaných věcí u Apple Watch obecně. Pokud by se tedy v tomto směru podařilo Applu učinit zlepšení, dost možná by si tím zajistil velký příliv nových uživatelů.
I když DigiTimes tradičně nechává prostor pro určitou míru nejistoty, jedno je jasné už teď: pokud se všechny tyto informace potvrdí, bude rok 2026 pro Apple Watch jedním z nejzajímavějších za poslední roky. A nezbývá než dodat, že očekávání fanoušků se tak posouvají zase o něco výš. Doufejme tedy, že je Apple nezklame, jak se mu to právě u Apple Watch v minulosti už několikrát po sérii skoro až fantastických úniků informací povedlo.