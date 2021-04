Apple představil iPad Pro s M1 a podporou 5G

iPad Pro (2021) už není tajemstvím. Před malou chvílí jej totiž Apple na své první letošní konferenci odhalil a doslova jím mnoha z nám vyrazil dech. Co jej tedy nového naučil a čím jej vylepšil?

iPad Pro M1 výkon

Tak tohle čekal málokdo. iPad Pro (2021) se totiž dočkal nasazení nikoliv upravené verze čipu z iPhonu, ale čipu M1 z Maců. Díky tomu je tak o 50 % z hlediska CPU výkonu lepší než předešlá generace a o 40 % lepší z hlediska grafického výkonu oproti předešlé generaci. Jinými slovy – je velmi podobně výkonný jako klasické Macy s M1.

Díky brutálnímu výkonu M1 bude práce v grafických programech na iPadu neuvěřitelně rychlá. Čip totiž uživatelům poskytne skvělý zážitek při využívání prakticky jakékoliv aplikace. To vše přitom při dvojnásobné výdrži baterie či nasazení 2TB úložiště. Zkrátka a dobře, Applu se podařilo udělat z iPadu Pro kopii počítače.

iPad Pro M1 port

Novinka se sice stále drží USB-C portu, ten však dostal podporu Thunderboltu a USB 4, díky čemuž k němu tak lze připojit obrovské množství příslušenství

iPad Pro M1 5G

Potvrdily se i spekulace ohledně podpory 5G. Tu totiž Apple novince skutečně vnukl, díky čemuž jí tak lze skvěle využít i na čím dál rozšířenějších 5G sítích. Samozřejmě nicméně platí, že rychlejší mmWave umí jen iPady prodávané v USA. Ve zbytku světa si pak musíme vystačit se Sub-6GHz, které je sice o něco pomalejší, ale zato využitelnější na místech s horším zasíťováním. K dispozici budou nicméně samozřejmě i nadále modely „jen“ s WiFi modulem.

iPad Pro M1 fotoaparát

Apple nezapomněl u novinky vylepšit ani fotoaparáty, které se stávají čím dál tím důležitější i pro uživatele iPadů. Tablety se dočkaly například nasazení mikrofonů studiové kvality a díky výpočetnímu výkonu jsou schopny přidávat do videí nejrůznější efekty podobné těm z filmových green screenů. Co se pak týče přední kamerky, ta kromě Face ID podporuje nově i portrétní režim. Zajímavé je pak to, že Apple dopředu nasadil ultraširokoúhlý 12MPx fotoaparát

iPad Pro M1 displej

Apple nepřekvapil ani u displeje. Naplnily se totiž předpoklady ohledně výrazného vylepšení displeje u většího modelu. Zatímco menší se dočkal klasické Liquid Retiny využívané i v předešlých letech, větší dostal Liquid Retinu XDR nabízející kontrast 1 000 000 : 1 či jas 1000 nitů. Jednat by se mělo z hlediska vlastností o velmi podobný displej tomu, který je využit u Pro Display XDR. A ano, jedná se ve své podstatě o displej s mini LED podsvícením – tvořený je totiž konkrétně 10 000 mini LED diod.

Další zajímavosti

Nový iPad nabízí podporu příslušenství předešlé generace – tedy jak klávesnic Smart Folio, tak i Magic Keyboard. Zajímavé je pak to, že Magic Keyboard je nově dostupná i v bílé variantě.

iPad M1 dostupnost a cena

Menší 11″ iPad Pro začíná na 799 dolarech, větší na 1099 dolarech. Předobjednávky odstartují 30. dubna, dostupný bude ve druhé polovině května. Dostupný bude ve vesmírně šedé a zřejmě velmi světle stříbrné nebo bílé.