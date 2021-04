Unboxing a první dojmy z koženého poutka pro Apple AirTag v podání LsA

Po unboxingu a krátkém zhodnocení originální kožené klíčeny pro Apple AirTag pro vás máme nyní pohled na další originální doplněk sloužící pro uchycení lokalizátoru k takřka jakémukoliv předmětu. Řeč je konkrétně o koženém poutku ve sedlově hnědé barvě, které je svým zpracováním ideálním doplňkem například na popruhy batohů, tašek či kabelek. Jaké tedy kožené poutko pro Apple AirTag v reálu je?

Stejně jako v případě kožené klíčenky vsadil Apple i u koženého poutka na léty prověřenou bílou papírovou krabičku s minimalistickým designem. Jediné, co na ní naleznete, je totiž obrázek produktu, který ukrývá, na jejím víku spolu s informační samolepkou o produktu a výrobci na spodní straně krabičky. Co se pak týče otevíracího mechanismu, vše je řešeno klasickým vysouvacím “šuplíčkem”, k jehož vysunutí lze využít papírové madlo. Jakmile vnitřní část krabičky vysunete, dáme okamžitě přístup k poutku umístěnému v papírovém výlisu, který brání jakýmkoliv jeho nežádoucím pohybům po balení, spolu s pár návody, které vám mají vysvětlit princip uchycení jak AirTagu do poutka, tak poutka k jakékoliv věci. Krabička jako taková je sice poměrně velká, nicméně zde se dají rozměry vzhledem k délce poutka pochopit.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování poutka, to je stejně jako v případě kožené klíčenky na té nejvyšší úrovni. Kůže, která na něj byla použita, je jak na dotek, tak pohled skutečně prvotřídní a vy si tak můžete být jisti tím, že bude na vašem zavazadle či čemkoliv jiném, k čemu poutko s Airtagem připnete, působit skutečně prémiově. Kvalitně působí i zapínací mechanismus, díky čemuž si tak můžete být jisti tím, že z poutka AirTag v žádném případě nevytrousíte. Zkrátka povedený doplněk se vším všudy.