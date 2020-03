Tipy, jak co nejlépe chránit citlivá data v iPhonu

Bezpečnost soukromí by měla být u našich telefonů vždy na prvním místě. I když se to na první pohled nemusí zdát, tak při bližším bádání a uvažování zjistíte, že se ve vašem iPhonu nachází prakticky všechny vaše údaje – ať už se jedná o přihlašovací jména a hesla k různým webům, zprávy a záznamy hovorů, či například fotografie. Každému uživateli by tedy mělo záležet na tom, aby byla jeho data v bezpečí, a aby se nenechal nějakým způsobem nachytat a o data nepřišel. V tomto článku najdete 6 tipů, se kterými ochráníte vaše citlivé informace na iPhonu.

Nevěřte klávesnicím třetí strany

Na App Storu najdete nespočet různých klávesnic třetí strany. Některé tyto klávesnice sice mohou být nějakým způsobem pohodlnější na používání, avšak většinou toho tolik oproti té nativní nenabízí. Nutno podotknout, že klávesnice třetí strany mohou sbírat veškerá data, která prostřednictvím klávesnice napíšete. A opět, když se nad tím zamyslíte, tak přes klávesnici často nepíšete jenom zprávy, ale také přihlašovací jména a hesla. Pokud navíc máte na vícero účtech stejné heslo a jméno, tak může být pohroma na světě. Rozhodně byste tedy měli zůstat věrní nativní iOS klávesnici.

Nastavte aplikacím přístup k funkcím

Jakmile spustíte nějakou aplikaci poprvé, tak se vám zobrazí notifikace o tom, jaké služby a funkce chce aplikace využívat. Mnoho uživatelů však tyto notifikace nečte a automaticky je potvrdí, což je samozřejmě špatně. U každé aplikace byste se měli v klidu rozhodnout, zdali jí povolíte naprosto vše, co po vás žádá. Je například nesmysl, aby aplikace v podobě navigace potřebovala přístup k vašim fotografiím. Vždy se tedy pečlivě rozhodněte a povolte jen to, co vám dává smysl. Pokud jste omylem povolili něco, co jste nechtěli, anebo pokud si chcete zkontrolovat aplikace, které mají k určitým službám přístup, tak se přesuňte do Nastavení, kde sjeďte níže a rozklikněte možnost Soukromí. Zde si poté vyberte funkci/službu, u které chcete aplikace zkontrolovat. Poté stačí aplikacím přístup pomocí přepínačů povolit či zakázat.

Nenechávejte zapojená USB

Pokud necháte váš iPhone připojený k USB, tak jej vystavujete nebezpečí. Právě připojením USB se může uživatel „dostat“ do iPhonu. Pokud takto připojený iPhone necháte někde položený, tak by toho mohl kdokoliv zkušený zneužít. Zároveň je nutné, abyste na vašem iPhonu aktivovali bezpečnostní opatření, které na uzamčené obrazovce zakáže připojení USB zařízení. Toho docílíte tak, že na iPhonu přejdete do nativní aplikace Nastavení, kde níže rozkliknete možnost Face ID a kódový zámek, popřípadě Touch ID a kódový zámek. Zde už poté stačí níže v sekci Povolit přístup při uzamčení deaktivovat možnost USB příslušenství.

Podívejte se, jaké aplikace používají vaše polohová data

V rámci iOS 13 jsme se dočkali skvělé funkce, která nepovoluje aplikacím na pozadí využívat vaše polohová data. Při spuštění aplikace, která tato data vyžaduje, budete dotázáni, zdali chcete polohová data zpřístupnit pouze jednou, anebo pouze při spuštěné aplikaci. V případě, že chcete povolit využívání polohových dat u aplikace i na pozadí, tak tak musíte učinit v Nastavení. V případě, že chcete zjistit, které aplikace používají vaše polohová data a popřípadě jim využívání těchto dat zakázat, tak se stačí přesunout do aplikace Nastavení, kde sjeďte níže a rozklikněte možnost Soukromí. Pak už jen otevřete kolonku Polohové služby, kde si rozklikněte tu aplikaci, u které chcete nastavení využívání polohových dat změnit.

Limitujte sledování pomocí reklam

Reklamy se nachází prakticky všude na internetu. Dost často se jedná o jedinou možnost, díky které může autor webu získat za jeho provoz alespoň nějaké peníze. Po kliknutí na tuto reklamu jste však často sledováni i při další práci na webu, aby se vám později objevovaly více relevantní reklamy. To se samozřejmě nemusí všem uživatelům líbit. Proto Apple přišel se zajímavou funkcí, díky které můžete sledování napříč webem deaktivovat, popřípadě tedy alespoň zredukovat. Pro aktivaci této funkce se na vašem iPhonu přesuňte do Nastavení, kde rozklikněte možnost Soukromí. Zde poté sjeďte úplně dolů a klepněte na kolonku Reklamy, kde pomocí přepínače aktivujte funkci Omezit sledování reklam.

Vypněte funkci Významná místa

Pokud na vašem iPhonu používáte funkci Významná místa, tak váš iPhone sbírá veškerá data o vaší poloze a snaží se porozumět tomu, která místa jsou pro vás významná. Apple v tomto případě uvádí, že si databázi významných míst buduje především kvůli tomu, aby mohly fungovat aplikace, jako jsou Kalendář, anebo Mapy. Nutno však podotknout, že tyto a mnoho dalších aplikací fungují i bez funkce Významná místa. Pokud tuto funkci chcete deaktivovat, tak na vašem iPhonu přejděte do Nastavení, kde rozklikněte sekci Soukromí, kde nahoře klepněte na možnost Polohové služby. Poté sjeďte úplně dolů, rozklikněte možnost Systémové služby, a poté opět sjeďteúplnědolů. Zde už jen stačí možnost Významná místa rozkliknout, a poté je pomocí přepínače deaktivovat.