Co se Applu v roce 2019 nepovedlo

Apple je společností, která nám každoročně servíruje několik nových produktů. Apple ale nejsou jen produkty. Je to i politika a vše, co se společnosti s takovým věhlasem týká. Každá společnost má lepší i slabší roky, a dobrá či naopak špatná rozhodnutí. I Apple řídí lidi, kteří dělají chyby a občas se prostě něco nepovede. Co to bylo dle našeho názoru v tomto roce?

AirPower – kam se poděl již představený produkt?

Jen připomeňme, že Apple ukázal svou bezdrátovou podložku AirPower v září roku 2017 spolu s iPhony 8, 8 Plus a X. Podložka měla zvládnout bezdrátově nabíjet iPhone, AirPods a Apple Watch. Apple při představení dodal, že se AirPower dočkáme v příštím roce, tedy v roce 2018. Od té doby ale nebylo o ní ani vidu, ani slechu. Poměrně často jsme se mohli setkávat se spekulacemi, že podložka už už půjde do prodeje, nicméně se tak nestalo. Apple lil olej do ohně i tak, že u nových produktů, které podporovaly bezdrátové nabíjení, tvrdil, že je zařízení kompatibilní s AirPower. Když jsme psali minulý rok redakční článek, ve kterém jsme měli popsat, co od Applu v roce 2019 očekáváme, pravda o AirPower byla jasná volba. Jsem rád, že Apple přiznal barvu a produkt v tichosti neodpískal. Pořád ale věřím, že Apple obdobu AirPower časem ukáže.

FaceTime – špión, který mě viděl

V dnešní době je v souvislosti s technologickými společnostmi soukromí velmi závažným tématem, jelikož není ze strany mnoha firem náležitě ctěno. Spojení Apple a ochrana soukromí vždy fungovalo a věřím, že na rozdíl od konkurence funguje mnohem lépe. Na počátku roku ale Apple zasáhl velký skandál. Skupinové hovory FaceTime šlo totiž díky chybě nejen odposlouchávat, ale byli jste schopni zaktivovat i kameru iPhonu na „druhé straně drátu“. Tato chyba vyvolala velký humbuk a přivolala pozornost prokuratury či Kongresu. Po iOS 11, který je mnohými označován za nejhorší verzi iOS vůbec, měl přijít systém, který se poučí z chyb předchůdce. Nicméně si přiznejme, že iOS 12 touto kauzou utrpěl velkou ránu.

Apple Airpods 2.generace

Pokud přichází druhá generace čehokoliv, měla by být lepší, než generace první. Druhá generace Airpods toho věru moc nového nepřinesla. Ač se spekulovalo o lepším zvuku, voděodolnosti, novém designu či třeba černé barvě, dočkali jsme se nového čipu a bezdrátového pouzdra. Tím samozřejmě nechci říct, že AirPods 2. generace jsou špatným produktem, chraňbůh. Ovšem myslím, že se od těchto sluchátek čekalo daleko více inovací. Ještěže zhruba o půlrok později Apple přispěchal s AirPods Pro.

iPad 7. generace

Kromě nového Airu a miniho Apple ukázal i iPad 7. generace. Opět si můžeme říct, že od 6. generace bychom se mohli dočkat nějakých významnějších vylepšení. Bohužel. Novému iPadu povyrostla úhlopříčka o 0,5 palce a přibyla podpora Smart Keyboard. Pohlédneme-li na 6. a 7. generaci, máme zde stejný čip A10, stejnou jemnost displeje, Touch ID, stejný přední i zadní fotoaparát a podporu Apple Pencil 1. generace. Téměř nulovou absenci inovace zachraňuje skutečnost, že tento iPad je určen pro nejméně náročné uživatele, kterým A10 bohatě stačí. Nejlevnější varianta Wi-Fi 32 GB vyjde na velmi příjemných 329 dolarů. I tak nám ale tento iPad nedává příliš smysl.

Apple Watch Series 5 – novinka zvaná AlwaysOn

Když Apple v roce 2018 ukázal Apple Watch Series 4, technologický svět byl paf. Krásný displej, úžasný výkon a nový design. To vše pomohlo k tomu, aby Apple Watch nadále s velkým odskokem byly nejprodávanějšími chytrými hodinkami na světě. U Apple Watch Series 5 se čekalo převážně na vylepšení funkcí a výkonu. Pokud nepočítáme technologii AlwaysOn a možnosti displeje snížit obnovovací frekvenci na 1 Hz, Apple Watch Series 5 nic nového nepřinesly. Opět v žádném případě nechci tvrdit, že se jedná o špatný produkt a ti, co Series 5 vlastní, si je jistě nemohou vynachválit. Já osobně ale čekal více novinek. Series 6 budou mít co dohánět.

Služby

Už dlouho se šuškalo, že Apple přijde s vlastními službami. Nejvíce vířily spekulace okolo videostreamovací služby, neboť se proslýchalo, že Apple do ní investoval značné množství finančních prostředků. Když byly služby na podzim konečně spuštěny, dočkaly se rozporuplných reakcí. Apple TV+ příliš pořadů nenabízí a na Apple Arcade také nenaleznete žádný peckovní titul, který by vás nutil platit předplatné. Co se týče Apple News+, žádný zázrak to opravdu také není. S Apple TV+ to ale Apple vykoumal a nabízí roční předplatné zdarma pro nově zakoupené produkty. Je na místě poznamenat, že se jedná o mladé služby, do nichž Apple servíruje nový obsah. Kdo ví, za rok touhle dobou možná budeme Apple TV+ či Apple Arcade vyzdvihovat do nebes.

Kontroverze – Krym a Hong Kong

Apple se občas sekne i v jiných sférách. Vody rozčeřil i nedávným zjištěním, že uživatelům v Rusku zobrazuje Krym jako ruské území. Jen připomeňme, že na jaře roku 2014 vtrhla na krymské území ruská armáda, která zacílila na klíčová místa. Parlament se najednou o pár dní později rozhodl vyvolat referendum o připojení území k Rusku. To vše ve chvíli, kdy byla budova obklíčena vojáky. Dříve než bylo referendum konáno, hlasoval parlament o okamžitém připojení k Rusku, což zdůvodnil mimořádnou naléhavostí. V ten moment už byl Krym ruskými vojáky obsazen. Referendum mělo hlasování parlamentu jen potvrdit, což se také stalo. Podle ukrajinského Ústavního soudu bylo něco podobného protiústavní. Rusku bylo následně pozastaveno členství v G8 a byly na něj uvaleny další sankce. Nutno dodat, že podobný postup je v rozporu například s Chartou OSN: Kapitola 1, článek 2, bod 4, nebo také s memorandem podepsaného v roce 1994 v Budapešti, které dostalo na frak opravdu řádně. Za Rusko memorandum podepsal tehdejší prezident Jelcin. Tato situace vyvolala na Ukrajině značné zklamání. Ve velkém se obul do Applu i ukrajinský ministr zahraničí, který Applu de facto vzkázal, že by měl zůstat u vytváření skvělých produktů a neplést se do věcí mezinárodní politiky a práva. Ruská federace ale tento krok Applu přirozeně pochválila a ocenila společnost za splnění závazků.

Kritiku si Apple vysloužil i tehdy, když smazal lidem protestujícím v Hong Kongu proti vládě aplikaci HKmap Live. Ta zobrazovala místa nejčastějších konfliktů mezi policií a protestanty. Původně se mělo spíše jednat o aplikaci, která měla informovat, kterým místům se vyhnout. Časem se ale z ní vyklubala aplikace, která protestanty nabádala, kde zasáhnout. Apple se jí rozhodl stáhnout, protože prý podněcovala k trestné činnosti. Po vlně nevole ze stran protestujících ji Apple přidal, ale pouze na krátko. Technologickému gigantovi se totiž ozvala sama čínská vláda, která Applu neznámým způsobem vyhrožovala. Apple se zalekl a vyhověl. Vzpomínáte si vy osobně na nějaký jiný moment, který byl podle vás v tomto roce ze strany „krokem vedle“?