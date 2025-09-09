Apple in China: Kniha, která odhaluje největší slabinu cupertinské společnosti

Apple je dnes symbolem technologické dokonalosti, luxusního designu a produktů, které udávají směr celému odvětví. Jenže za lesklým pozlátkem stojí realita, o níž se příliš často nemluví , závislost Applu na Číně. A právě tuto křehkou rovnováhu mezi byznysem, politikou a inovacemi rozebírá nová kniha Apple in China.
Všichni známe slavný nápis Designed by Apple in California – Assembled in China. Možná jsme ho ale nikdy nebrali jako varování, že bez Číny by dnešní Apple v podstatě nemohl fungovat. Autor knihy se proto zaměřuje na dva pilíře: čínský trh a čínskou výrobu. Apple v Číně prodává miliony iPhonů, iPadů a Maců a i přes konkurenci domácích gigantů jako Huawei či Xiaomi zůstává pro čínské zákazníky symbolem prestiže. Jenže zároveň se většina jeho produktů vyrábí právě tam, v obřích továrnách Foxconnu a dalších dodavatelů. Kniha ukazuje, že přesun výroby jinam je nejen finančně, ale i logisticky téměř nemožný.
Silnou částí knihy jsou kapitoly o tom, jak Apple v Číně balancuje mezi vlastní vizí a politickou realitou. Autor ukazuje, že cupertinská společnost musela udělat celou řadu kompromisů: od ukládání dat čínských uživatelů na místních serverech, až po stahování aplikací z App Storu na žádost úřadů. Na jedné straně tak Apple vystupuje jako ochránce soukromí a svobody, na straně druhé se podřizuje pravidlům, bez kterých by v Číně nemohl podnikat. A to je dilema, které kniha vykresluje velmi jasně, největší trh může být zároveň i největší hrozbou.
Kniha nabízí také detailní vhled do toho, jak funguje výroba iPhonů. Továrny Foxconnu, stovky tisíc zaměstnanců a logistické řetězce, které musí fungovat s absolutní přesností , to vše ukazuje, jak obrovská je mašinérie stojící za každým iPhonem v našich kapsách. Autor přitom neidealizuje, připomíná i problematické pracovní podmínky a tlak na neustálou efektivitu.
Jednou z klíčových otázek knihy je, zda se Apple dokáže z této závislosti někdy vymanit. V posledních letech se sice snaží o diverzifikaci výroby směrem k Indii či jihovýchodní Asii, ale podle autora jde spíše o doplňkový proces. Čína zůstává nenahraditelná nejen kvůli infrastruktuře, ale i kvůli know-how, které si za poslední dekády vybudovala. Apple in China není fanouškovský hold značce. Je to realistický pohled do zákulisí firmy, která je na jedné straně ikonou inovací a na druhé straně závislá na prostředí, které jde často proti jejím vlastním hodnotám.
Osobně mě na knize zaujalo, že se nesnaží Apple pouze kritizovat – spíše ukazuje komplexní obraz toho, jak obtížné je v dnešním globalizovaném světě oddělit byznys od politiky. Ať už jste fanoušek Applu, nebo jen chcete pochopit, co se skrývá za každým novým iPhonem, tohle čtení vám otevře oči.