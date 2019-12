Co se Applu v roce 2019 nejvíce povedlo

Konec roku je již tradičně spojen s různými rekapitulacemi jeho nejdůležitějších momentů nebo obecně chvil, které v nás zanechaly nejvýraznější stopu. A co bychom to byli za Apple magazín, kdybychom si přesně takový výčet nejpovedenějších chvil kalifornského giganta, jehož fungování celý rok bedlivě sledujeme, nestřihli i my. Pokud vás tedy zajímá, co se Applu v letošním roce podle nás nejvíce povedlo, pohodlně se usaďte a užijte si článek.

Vzkříšení iPadu mini

Hned z kraje letošního roku jsme se dočkali představení nových iPadů Air a mini. Zatímco Air je svým způsobem nahraditelný buď klasickým iPadem 7. generace nebo iPadem Pro, u iPadu mini si něco podobného tvrdit nedovolíme. Jedná se totiž o suverénně nejmenší tablet v nabídce Applu, který si právě díky svým malým rozměrům získal srdce mnohých jablíčkářů. Ti už ani nedoufali, že by se jej Apple mohl rozhodnout oživit, jelikož na něj v posledních čtyřech letech ani nesáhl, avšak nakonec se přeci jen zmrtvýchvstání dočkal a své příznivce potěšil. A co víc – do vínku dostal mimořádně výkonný procesor a dostatečně velkou RAM paměť, díky čemuž je prakticky jasné, že pěkných pár let se ani při náročnějších aplikací nezadýchá. Velkým bonusem je pak podpora Apple Pencil, díky které dostalo toto zařízení svým způsobem další rozměr, minimálně co se týče využitelnosti.

Mac Pro je skutečně pro profesionály

Apple letos po letech potěšil kromě běžných uživatelů i ty z řad profesionálů, kteří potřebují ke své práci co možná nejvyšší výkon v kombinaci s možnosti přizpůsobení svého pracovního stroje. Jejich tužby byly převtěleny do Macu Pro představeného v červnu na WWDC, který dle naprosté většiny ohlasů plní snad všechny jejich požadavky. Je totiž výkonný, netrpí přehříváním, je velmi jednoduše upgradovatelný či upravitelný a díky jeho vcelku přívětivým rozměrům jej není ani problém různě převážet. Jedná se tedy svým způsobem o diametrálně odlišný Mac Pro od toho, který Apple představil před lety coby „popelnici“. Ten se sice chlubil neotřelým designem, z hlediska upgradovatelnosti či přehřívání se však jednalo o bídu s nouzí, za což byl Apple mnohými profesionálními uživateli tvrdě kritizován. Je tak skvělé vidět, že se svou chybou poučil a světu nyní ukázal stroj určený pro profesionály, který jim skutečně rozumí.

16″ MacBook Pro jakožto brutální stroj na cesty

Když už je řeč o profesionálních strojích, rozhodně bychom neměli zapomínat na nedávno představený MacBook Pro 16″. I ten je totiž de facto ztělesněním potřeb profesionálních uživatelů, jelikož nabízí nový typ klávesnice, na který bude daleko větší spoleh než na předešlý, dále pak vysoký výkon, možnost osazení rozličnými grafickými kartami, RAM a kapacitami SSD, či přepracovaný chladící systém zamezující přehřívání stroje a tedy i zachování jeho maximálního výkonu na co nejdelší dobu. Je skvělé, že Apple vyslyšel přání uživatelů po drobnostech jako navrácení fyzické klávesy Esc, kterou přemístil po příchodu Maců s Touch Barem právě na tuto dotykovou lištu. Zkrátka a dobře – vše, co si cílová skupina vyžadovala, se v MacBooku Pro promítlo a ten je pro ní tak naprosto skvěle využitelný.

AirPods Pro aneb vyslyšení tužeb

Prakticky od představení bezdrátových sluchátek AirPods volali mnozí uživatelé i po verzi s klasickými gumovými špunty, díky kterým by jim sluchátka držela daleko lépe v uších a zároveň tlumila okolní zvuky. Přesně s touto verzí Apple letos na podzim dorazil a kromě šputnů jí vylepšil například i o aktivní potlačení okolního hluku, které se mu navíc podařilo dotáhnout na skutečně vysokou úroveň. Zlepšení se dočkala i věc, která je u sluchátek nejdůležitější – zvuková složka. Když k tomu navíc přičteme velmi slušnou výdrž na baterie či líbivý design, zřejmě nikoho nepřekvapí, že se z AirPods Pro stal prakticky okamžitě po představení prodejní hit, jenž se projevil v jejich nedostatku na pultech obchodů. Například Online Store Applu už od začátku prosince hlásil doručení až na začátku ledna, čímž nechal vzpomenout na podobně mizernou dostupnost první generace AirPods.

Dostupnost služeb

Že jsou služby pro Apple čím dál důležitější hlásají všemožní světoví analytici již radu měsíců. Jejich tvrzení pak prakticky každé čtvrtletí potvrdí i samotný Apple zveřejněním finančních výsledků, které v případě služeb strmě rostou. Je tedy jasné, že na dostupnost svých služeb se chce Apple zaměřovat co nejvíce, což se mu letos daří skutečně skvěle. Zářným příkladem může být třeba Apple Pay, které rozšířil do mnoha nových států v čele s Českou republikou a Slovenskem. Zapomínat nesmíme ale třeba ani na Apple Arcade či Apple TV+ – tedy nově představené služby, které jsou též dostupné téměř po celém světě. Zdá se vám to jako samozřejmost? Ale kdeže. V minulosti totiž Apple neměl problém s představováním služeb určeným jen pro určité státy – příkladem může být třeba Apple Pay Cash či Apple News+. Jak se však zdá, nyní už naplno pochopil, že dostupnost = úspěch.

Softwarové vychytávky, které uživatelé požadovali

Letošní rok rovněž ukázal, že feedback ze strany uživatelů není Apple lhostejný. Do iOS a macOS totiž dorazily novinky, po kterých právě uživatelé dlouho volali. Zřejmě největší poprask způsobil Dark Mode představený v červnu coby součást iOS 13. Jedná se totiž o parádní věc zejména pro majitele iPhonů s OLED displeji, kteří díky ní dokáží šetřit baterii. I jablíčkáři s LCD displeji ji však ocení, jelikož softwarové prostředí jejich iPhonu minimálně hezky ozvláštní.

Potěšujícím byl rozhodně také příchod nočního režimu na iPhony 11 a 11 Pro. Jedná se totiž o věc, kterou naprostá většina konkurence již nějakou dobu disponuje a díky které Applu v nočních fotkách či obecně fotkách focených za horších světelných podmínek ujížděl vlak. Naštěstí jej ujet nenechal, dal mimo jiné na nářky uživatelů lačnících po této vychytávce a své nové iPhony ji naučil. Jasně, je škoda, že podobnou věc neumí i iPhony XS či starší, jelikož se dle všeho jedná o ryze softwarovou záležitost, nicméně na podobné nasazování novinek už jsme tak nějak u Applu zvyklí.

Kdybychom pak měli vypíchnout uživateli vymodlenou novinku z macOS, byla by to bezesporu funkce SideCar umožňující promítat si na iPad další plochu Macu a pracovat na ní třeba i s Apple Pencil. Jedná se sice o věc, kterou více či méně dobře zvládají i aplikace třetích stran, avšak naprostá většina z nich je placená. Mnozí jablíčkuři proto nechápali, proč něco podobného neumožňuje Apple i zdarma. Přeci jen, podobná vychytávka by skvěle zapadala do jeho ekosystému funkcí a iPad je pro podobnou věc jako stvořený. A hle, je to tady.

iPhone 11 jakožto trefa do černého

Všechny letošní iPhony se Applu skutečně povedly. Kdybychom však měli vyzdvihnout jednoho favorita, byl by to zřejmě paradoxně nejlevnější iPhone 11. Jedná se totiž o stroj, u kterého si Apple letos dovolil ještě méně kompromisů než loni u iPhonů XR, díky čemuž nechal vzniknout naprosto ideální iPhone pro naprostou většinu uživatelů. Ať už se jedná o design, fotoaparát, výkon či displej, vše je zkrátka vynikající. Jasně, s OLED se Liquid Retina rovnat nemůže, avšak její zobrazovací schopnosti jsou na poměry LCD skutečně skvělé a touhy naprosté většiny uživatelů uspokojí. To vše přitom za vynikající cenu, která telefon víceméně předurčila k tomu stát se prodejním hitem.