Co chceme v iOS 14 a iPadOS 14

Ač se to může zdát skoro až k nevíře, od představení iOS 13 uběhlo již zhruba půl roku a to znamená jediné – do představení iOS 14 zbývá stejně dlouhá doba. Co vše nové přinese sice v tuto chvíli nevíme, zato však máme jasno v tom, co by nám a potažmo vám díky mnoha komentářům pod našimi články na toto téma udělal v iOS 14 velkou radost. Pojďme se tedy podívat na výběr těch největších novinek a vylepšení, které chceme v iOS 14 a iPadOS 14 vidět.

Multitasking podobný iPadům

Zatímco ještě před pár lety by mě absence pokročilejšího multitaskingu známého třeba z iPadů u iPhonů víceméně nevadila kvůli jejich úhlopříčkám, nyní je již situace zcela opačná. Máme tu totiž iPhony se skutečně velkými displeji, které by šlo minimálně na spuštění dvou aplikací ve dvou oknech nad sebou či vedle sebe využít. Jasně, nejedná se o věc, kterou by člověk využil zřejmě každý den. Na druhou stranu je vždy lepší její podporu mít a využívat jí sporadicky, nežli ji nemít vůbec a tím pádem si o ní i v případě potřeby nechat zdát. Apple je však bohužel stále opačného názoru a jak v loňském roce, tak i letošním jakýkoliv pokročilejší multitasking minimálně u svých největších modelů se 6,5″ displejem zdárně odignoroval. Přitom minimálně na spuštění dvou aplikací vedle sebe by tyto rozměry stačily více než bohatě, což ostatně dokazuje konkurence v čele se Samsungem. Snad se na nás tedy konečně usměje štěstí a i tuto elementární věc si na iPhonech konečně vychutnáme.

Siri v češtině

Co bychom to byli za Čechy, kdybychom si nevzpomněli na česky mluvící Siri. Ta se dá s trochou nadsázky označit za vlhký sen mnoha tuzemských fanoušků Applu, jehož splnění je však bohužel pravděpodobně stále daleko. Jasně, Siri toho nezvládá tolik jako konkurence a k její základní ovladatelnosti stačí i základní anglické fráze. Na druhou stranu, proč v České republice nebo na Slovensku hovořit v angličtině? Tím spíš, když si s češtinou rozumí už mnozí automobiloví umělí asistenti a pracuje na ní oficiálně i Google u svého Assistenta. Pokud má tedy Siri zajímavě v následujících letech růst ve smyslu využitelnosti, určitě by nebylo od věci jí naučit daleko více jazyků, čímž si otevře dveře do daleko více domácností. Česká Siri by navíc znamenala třeba i oficiální spuštění prodejů HomePodů přes tuzemskou mutaci Online Storu Applu, což by mohlo přinést mimo jiné jeho snížení ceny i u našich obchodníků.

Always-on

Je trochu škoda, že při každé kontrole notifikací, času či dalších elementárních věcí na displeji iPhonu jej musíme probudit rozsvícením displeje. Přitom by v tomto ohledu stačilo mírně opisovat od konkurence a jablečné telefony tak naučit zobrazování určitých prvků i na zamčené obrazovce – tedy funkci Always-on. Díky té bychom si mohli prohlédnout bez odemčení třeba čas či to, zda nám v nestřežené chvíli náhodou nedošla zpráva či mail. Zkrátka skvělá vychytávka, která by iPhonům rozhodně neuškodila. Přitom by stačilo skutečně jen pár softwarových úprav a Always-on by bylo na světě, jelikož k němu není potřeba žádný vyloženě speciální displej. Svědčí o tom třeba Samsung a jeho OLEDy, které si s Always-on skvěle rozumí.

Další vylepšení pro fotoaparát

Je sice pravdou, že u iPhonů 11 a 11 Pro Apple nativní aplikaci fotoaparát vylepšil vskutku zajímavě, přesto by však bylo fajn na ní ještě do budoucna zapracovat a to zejména ve směru nastavení. Nativní Fotoaparát toho totiž bohužel nezvládá tolik jako různé aplikace z App Storu, což mě osobně přijde nepochopitelné a myslím, že by nebylo od věci, kdyby se Apple některými inspiroval a svůj Fotoaparát naučil pár “profi” funkcí navíc. Potěšilo by určitě i další vylepšení portrétního režimu, který by se mohl dočkat třeba dalších režimů nasvícení objektů, či dokonce jeho přenesení i do natáčení videí. Výpočetní výkon na to minimálně letošní a loňské iPhony určitě mají.

Fotogalerie iOS 12 iphone 8 concept (28) iOS 12 iphone 8 concept (27) iOS 12 iphone 8 concept (26) iOS 12 iphone 8 concept (25) +24 Fotek iOS 12 iphone 8 concept (24) iOS 12 iphone 8 concept (23) iOS 12 iphone 8 concept (22) iOS 12 iphone 8 concept (21) iOS 12 iphone 8 concept (20) iOS 12 iphone 8 concept (19) iOS 12 iphone 8 concept (18) iOS 12 iphone 8 concept (17) iOS 12 iphone 8 concept (16) iOS 12 iphone 8 concept (15) iOS 12 iphone 8 concept (14) iOS 12 iphone 8 concept (13) iOS 12 iphone 8 concept (12) iOS 12 iphone 8 concept (11) iOS 12 iphone 8 concept (10) iOS 12 iphone 8 concept (9) iOS 12 iphone 8 concept (8) iOS 12 iphone 8 concept (7) iOS 12 iphone 8 concept (6) iOS 12 iphone 8 concept (5) iOS 12 iphone 8 concept (4) iOS 12 iphone 8 concept (3) iOS 12 iphone 8 concept (2) Vstoupit do galerie

Synchronizace notifikací

Pokud vlastníte více iOS zařízení, přihlášených pod stejným Apple ID, jistě tyto situace důvěrně znáte: notifikace dorazí na každé z vašich zařízení, a přestože si je na jednom řádně vyřídíte, na druhém zůstávají v Oznamovacím centru jako nepřečtené – ačkoliv se tento problém může zdát na první pohled malicherný, mohl by pro něj Apple v iOS 14 přinést řešení.

Možnost vytvoření více účtů

Smartphony můžeme již řadu let díky jejich brutálnímu výkonu s klidným srdcem porovnávat i s některými notebooky. Ostatně, i samotný Apple se především své iPady takto snaží prezentovat a světu ukázat, že se jedná skutečně o plnohodnotnou alternativu klasických laptopů. Aby tomu tak bylo je nicméně potřeba udělat ještě několik vylepšení, přičemž mezi ty žádanější patří rozhodně vytvoření uživatelských účtů po vzoru počítačů. K těm bychom se mohli jak na iPhonech, tak na iPadech přihlašovat a pak si pod těmito profily dále pracovat. Zároveň by si profily pamatovaly naše nastavení, díky čemuž by bylo zajištěno, že ikdyž by byl iPhone či iPad „rodinnou záležitostí“, kterou si každý den protočí hned několik členů domácnosti, každý člověk by jej měl po přihlášení se do něj uzpůsobený přesně svým potřebám a nemusel by se tím pádem otravovat s dalšími nastaveními.

Fotogalerie iOS-13-concept iOS-13-volume-UI Minimalistického designu pro změnu hlasitosti iOS-concept-multitasker-control-center iOS-13-concept-magic-mouse-support Podpory Magic Mouse +6 Fotek iOS-concept-iPad-external-display-support iPad jako externí displej? Pro iOS 13 to nebude problém ios-13-koncept-7 iPhone sám pozná, že byl ukraden a přepne se do patřičného módu ios-13-koncept-9 Větší výdrže baterie díky dlouho očekávaného dark módu ios-13-koncept-10 ios-13-koncept-11 Perfektní kontroly prezentací za pomocí iPhonu Vstoupit do galerie

Desktop režim

Je určitě super, že Apple vyslyšel po letech volání jablíčkářů po podpoře Bluetooth myši a do iOS 13 a iPadOS 13 jí přidal. Proč by tedy nemohl jít v iOS 14 ještě dál a po vzoru Samsungu nevytvořit jakýsi počítačový režim, u kterého by stačilo k iPhonu jen připojit displej a periferie a mít z něj de facto plnohodnotný počítač? Přitom by stačilo zřejmě jen pár úprav, které by uživatelský komfort trochu zvýšily (například naučit myšku na vyvolání akce po kliknutí pravým tlačítkem) a počítač z iPhonu by byl na světě. Zde je však pravděpodobně problém spíše v hardwaru, nežli softwaru – konkrétně Lightning portu. Pro jeho propojení s externím displejem by totiž bylo potřeba i další příslušenství, což by využitelnost celého stroje snížilo. Pokud se však Apple vrhne do vod USB-C i u iPhonu, alespoň elementární desktop režim, který by umožnil jednoduchou práci, by dorazit určitě mohl.

Designové změny

Po designové stránce se systému iOS nedá vytknout takřka nic. To však „bohužel“ platí už řadu let a tak by určitě nebylo od věci na iPhony přinést svěží vítr v podobě nových designových prvků, které by je výrazněji ozvláštnily. Přeci jen, poslední skutečně velký redesign dorazil v iOS 7, od jehož vydání uplynulo skutečně mnoho vody. Je tedy možná na čase vykročit nový směrem, kterým se bude Apple ubírat zase dalších několik let. Osobně bych se nebránil třeba ani zapracování widgetů přímo do plochy mezi aplikace, jelikož třeba u kalendáře by bylo toto řešení určitě využitelné. Samozřejmě by se však muselo provést s velkým citem.