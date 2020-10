Nasazení procesoru z iPhonu X do AirPower potvrzeno dalším zdrojem

Když Apple vloni uložil po zhruba roce a půl marného čekání k ledu vývoj bezdrátové nabíječky AirPower, nejednoho jablíčkáře tím velmi zklamal. Přeci jen, do rukou se jim měla dostat dost unikátní nabíječka schopná nabíjet kdekoliv na své ploše tři kompatibilní zařízení (včetně Apple Watch) současně s tím, že úroveň jejich nabití měla být schopna zobrazovat na displeji jednoho z nich – primárně iPhonu. Vývoj byl však před pár měsíci znovu obnoven a jak se zdá, tentokrát zdárně dokončen. Kompletní technické specifikace nové verze AirPower sice zatím neznáme, víme však už alespoň to, jaký procesor do ní Apple kvůli jejím pokročilým funkcím nasadí.

Fotogalerie airpower prototyp 2 airpower prototyp 1 airpower unik 2 airpower unik 1 +3 Fotek new airpower Zdroj: Twitter Jonna Prossera unikla fotka airpower Uniklá fotka prototypu AirPower. Zdroj: Jon Prosser Vstoupit do galerie

Veškerý výpočetní výkon bezdrátové nabíječky AirPower má podle zdrojů leakera Komiyi zajišťovat čipset A11 Bionic, který si svou premiéru odbyl v roce 2017 v iPhonech 8 a X. Leaker tak potvrdil nedávná slova leakera Jona Prossera, který už měl dokonce AirPower vidět naživo a v uplynulých týdnech sdílel celou řadu renderů a fotek odrážejících její design. Pokud by vás pak zajímalo, co vše bude mít procesor na starost, měla by to být především komunikace s nabíjenými zařízeními a zobrazování jejich úrovně nabití na displeji iPhonu spolu s tepelným managementem cívek. Právě ten měl být totiž u původní verze hlavním kamenem úrazu, takže je jasné, že se na něj musel Apple u nové verze AirPower výrazně zaměřit. To vše bychom se ostatně měli dozvědět již v následujících týdnech, kdy by si měla AirPower odbýt svou premiéru.